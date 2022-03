1 Michael Ruderisch aus Villingen fuhr 4000 Kilometer, um seine Freundin Oksana und dessen Tochter aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Die kleine Nika mag es gar nicht, fotografiert zu werden. Foto: Heinig

Michael Ruderisch ist beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Seine letzte Fahrt war indes nicht nur seine längste am Stück, sie war auch die emotionalste: Der 53-Jährige holte seine Freundin Oksana aus der Ukraine hierher in Sicherheit.















Villingen-Schwenningen - So ganz allmählich realisiert das Paar, das sich vor zwei Jahren im Internet kennenlernte, was es gerade überstanden hat. Dass damit auch ein gewisser Grad an "Berühmtheit" einhergeht, das können sie allerdings immer noch nicht so richtig fassen. Denn der spontane Einfall von Michael Ruderisch, während seiner 2000 Kilometer langen Autofahrt gen Osten beim Radiosender SWR3 anzurufen und von seinen Plänen zu berichten, hatte Folgen: einen Fernsehauftritt in der SWR-Landesschau und ein enormes Aufsehen in den sozialen Medien. "Gerade hat mich ein Passant angesprochen, der mich im Fernsehen gesehen hat", wundert sich Michael Ruderisch als er mit Oksana und dessen dreijähriger Tochter Nika zum Interviewtermin kommt.