4000 Hästräger dabei So bunt war der Ettenheimer Fasentsumzug

Zahlreiche Besucher versammelten sich am Sonntag in Ettenheim, um die 59 Gruppen zu sehen, die in den Straßen für ein Spektakel sorgten. Mit dem Narrensprung durch das „Obere Tor“ hatte die Zunft „Hoorig“ die Veranstaltung zuvor eröffnet.