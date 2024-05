1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfallverursacher. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der B 463 zwischen Albstadt-Ebingen und Straßberg ereignet hat, sucht das Polizeirevier Albstadt.









Eine 23-Jährige war ihren Angaben zufolge gegen 10.30 Uhr mit ihrem weißen Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Ebingen kommend in Richtung Straßberg unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage kam ihr ein weißer Lastwagen entgegen, der ähnlich einem Müllwagen beschrieben wird. Dieser soll dabei von einem Auto überholt worden sein, der trotz des Gegenverkehrs seinen Überholvorgang nicht abbrach. Um eine Frontalkollision zu vermeiden musste die 23-Jährige stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei schrammte der Ford an den Leitplanken entlang, wobei an dem Wagen ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen.