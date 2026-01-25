4000 Euro Schaden: Auto in Schramberg beschädigt - Verursacher flieht

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Bei einem Unfall in der Gartenstraße in Schramberg ist am Samstagmorgen um 1 Uhr ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht den Verursacher.







Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Ausparken das Heck eines geparkten Seat und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.



Nach dem Unfall verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zum Verursacherfahrzeug ist derzeit nur bekannt, dass es sich um ein weißes Auto gehandelt haben soll.



Sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 entgegen.