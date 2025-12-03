4000 Eingriffe pro Jahr: Ettenheimer MVZ erhält ein neues OP-Zentrum

Operiert werden und am selben Tag wieder heimgehen: Das soll ab Mitte 2026 in Ettenheim möglich sein. Geplant wird das von drei Anästhesisten.
Mit der Einrichtung eines ambulanten Operationszentrums im Ettenheimer MVZ (im ehemaligen Krankenhaus-Gebäude in der Robert-Koch-Straße) steht der Gesundheitsversorgung in Ettenheim und der weiteren Raumschaft ein beachtlicher Mehrwert ins Haus. Das wurde bei einer Vortragsveranstaltung vom Ettenheimer Netzwerk Gesundheit und der örtlichen Volkshochschule im Bürgersaal deutlich.