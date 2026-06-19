400 Jahre altes Gebäude: Spittelkirche in Hechingens Unterstadt wird verkauft

Ein Glücksfall für die Graf-Eitel-Stiftung: Für die Sanierung ist kein Geld da. Just da meldet sich ein Mann aus dem Zollernalbkreis als potenzieller Käufer.

Eine Satzung, die alles exakt regelt, kann von großem Vorteil sein. Im Falle der Hechinger Spittelkirche, die derzeit noch der Graf-Eitel-Friedrich-Pfründehospital-Stiftung gehört, bedeutet dies, dass die Stiftung die drohenden Sanierungskosten gar nicht auf sich nehmen dürfte – auch wenn sie es finanziell könnte. Denn die Satzung sieht seit Jahrhunderten die Betreuung alter Menschen vor, und nicht die Sanierung einer Kirche. Seit den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts führt die Stiftung das Hechinger Altenwohnheim Graf-Eitel-Friedrich.

Wer kauft eine 400 Jahre alte Hechinger Kirche? Wie groß muss das Aufatmen bei den Mitgliedern der Stiftungskommission gewesen sein, als man „durch einen glücklichen Zufall“, wie betont wird, auf einen Interessenten gestoßen ist, der die Kirche übernehmen möchte! Vorsitzender der Kommission ist Landrat Günther-Martin Pauli. Und der lässt auf Anfrage unserer Zeitung wissen, dass der potenzielle Käufer über große Erfahrung verfügt „in der Erhaltung von historischer Bausubstanz und der Weiterentwicklung von kulturhistorischen Gebäuden“.

Da fällt einem die frühere Orangerie im Hechinger Fürstengarten ein: Das unter Denkmalschutz stehende Relikt aus fürstlicher Zeit war kurz vor dem Zusammenfallen, als es die Hechinger Firma meaPuna der Stadt abgekauft und mustergültig saniert hat. Dort residieren jetzt seit einem Jahr die Software-Experten selbst. Die Spittelkirche freilich soll als solche erhalten bleiben.

In der Unterstadt bahnt sich eine weitere Privatinitiative an, die historisches Gemäuer bewahrt. Es liest sich fast wie im Märchen: Der offenbar bevorstehende Verkauf der im Jahr 1603 im spätgotischen Stil gebauten Kirche, die zum Armen- und Altenhospital gehörte, soll sicherstellen, dass das an Pfingsten dieses Jahres eher still und leise profanierte (entweihte) Gebäude „in achtsamer und würdiger Weise erhalten bleibt und weiterhin genutzt werden kann“. Die Spittelkirche bleibt durch den Eintrag ins Denkmalbuch als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung absolut geschützt.

Der letzte Gottesdienst in der Spittelkirche

Genutzt als Gotteshaus wurde die Unterstadt-Kirche seit Jahren nur noch sporadisch. Der in Hechingen aufgewachsene und mittlerweile bei der Erzdiözese Freiburg tätige Priester Thorsten Gompper hat in den Sommermonaten Gottesdienste abgehalten. Bei einem solchen Kirchgang wurden Anfang Mai die Teilnehmenden über den Verkauf der Kirche informiert. Sie hätten dafür Verständnis gezeigt, lässt die Stiftung wissen. Über die Beweggründe zum Verkauf wurden die Kirchenbesucher beim letzten Gottesdienst informiert.

Zudem lässt die Stiftung wissen, dass die Verkaufsvorbereitungen in enger und konstruktiver Abstimmung mit der Erzdiözese erfolgten. Keine Einwendungen hätten die Stiftungsaufsicht und die Denkmalschutzbehörde beim Regierungspräsidium Tübingen.

Geweiht am 13. April 1603, entweiht am 23. Mai 2026

Sanierungsaufwand „nicht unerheblich“

Die an der Starzel gelegene Spittelkirche ist ein Stück Uralt-Hechingen. Graf Eitel Friedrich I. von Hohenzollern-Hechingen hat sie ein Jahr nach dem Bau des 1602 von ihm gestifteten Pfründehospitals, einer Sammelunterkunft, würde man heute sagen, bauen lassen. Dort sollten die Armen und Alten der Grafschaft, die im „Spittel“ lebten, für den Grafen und dessen Familie beten. Sie waren dazu verpflichtet.

Es ist vor allem der Glockenturm, der erneuert werden muss. Ein holztechnisches Gutachten plus Turm- und Geläuteprüfung haben bereits im Jahr 2020 laut Graf-Eitel-Stiftung zur langfristigen Erhaltung der Kirche und Aufrechterhaltung der Betriebs- und Arbeitssicherheit einen nicht unerheblichen Sanierungsbedarf im Glockenturm festgestellt. Eine erste und grobe Schätzung hat damals die Kosten auf annähernd 200.000 Euro beziffert. Inzwischen müsse angesichts der rasant gestiegenen Kosten von Gebäudesanierung von einer „weit höheren Summe“ ausgegangen werden, teilt die Stiftung mit. Außerdem wisse man nicht, was bei genaueren Untersuchungen des Dachstuhls noch alles an versteckten Schäden am Holztragewerk ersichtlich werden könnte. Deshalb bekennen die Verantwortlichen ganz klar, dass die Stiftung „weder jetzt, noch in Zukunft“ in der Lage sein werde, ausreichende Mittel für die Sanierung und die Unterhaltung in dieser Größenordnung aufzubringen.