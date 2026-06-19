400 Jahre altes Gebäude: Spittelkirche in Hechingens Unterstadt wird verkauft

Ein Glücksfall für die Graf-Eitel-Stiftung: Für die Sanierung ist kein Geld da. Just da meldet sich ein Mann aus dem Zollernalbkreis als potenzieller Käufer.
Eine Satzung, die alles exakt regelt, kann von großem Vorteil sein. Im Falle der Hechinger Spittelkirche, die derzeit noch der Graf-Eitel-Friedrich-Pfründehospital-Stiftung gehört, bedeutet dies, dass die Stiftung die drohenden Sanierungskosten gar nicht auf sich nehmen dürfte – auch wenn sie es finanziell könnte. Denn die Satzung sieht seit Jahrhunderten die Betreuung alter Menschen vor, und nicht die Sanierung einer Kirche. Seit den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts führt die Stiftung das Hechinger Altenwohnheim Graf-Eitel-Friedrich.