Von elf Minuten bis sechs Stunden So häufig und so lange tagten 2024 die Gemeinderäte in Lahr und Region

Nach der Winterpause starten im Januar in den Gemeinderäten wieder die Debatten. Unsere Redaktion analysiert in einer Serie, wie öffentliche Sitzungen in der Region genau ablaufen – und zieht den Vergleich. Im ersten Teil geht es um Anzahl und Länge der Sitzungen im Jahr 2024.