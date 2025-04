Das ist beim Oldtimer- und Traktorentreffen in Burladingen geboten

1 Zum achten Mal findet das Oldtimer- und Traktorentreffen statt. Foto: TSV Burladingen

Die Handballer des TSV Burladingen laden an Vatertag zum achten Oldtimer- und Traktorentreffen ein.









Link kopiert



Wer ein Ausflugsziel für einen schönen Vatertag sucht, der könnte in Burladingen fündig werden. An Christi Himmelfahrt, 29. Mai, ist in Burladingen jede Menge geboten, wenn die Handballer zum achten Oldtimer- und Traktorentreffen einladen.