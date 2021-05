Vor Blumberg herrschte am Donnerstagmorgen Umleitungsverkehr. Die B 27 war zwischen der Einmündung der Landesstraße aus Richtung Ried­öschingen und Geisingen sowie dem Kreisel an der Blumberger Stadteinfahrt stundenlang gesperrt, weil in diesem Abschnitt ein Lastwagen mit Anhänger umzukippen drohte.