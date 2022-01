Schneewochenende in Dobel Besucheransturm - wenn um 13 Uhr die Parkampel Rot zeigt

Weiß unter blauem Himmel, während im Tal der Nebel hängt – schon startet an Wochenenden der Besucheransturm auf die Sonneninsel. So wie am vergangenen Samstag mit klarem Wetter und Sonnenschein bei geringem Restschneebestand. Um 13 Uhr war die Parkampel schon auf Rot.