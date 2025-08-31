Die SG Empfingen bestätigt mit dem 4:0 gegen den SV Seedorf die eigenen Aufstiegsambitionen.

In der Landesliga 3 geht der perfekte Lauf der SG Empfingen weiter: Gegen den SV Seedorf setzte sich das Team von Alexander Eberhart mit 4:0 (0:0) durch und steht damit vorerst an der Tabellenspitze. Dabei ist das Ergebnis unter besonderen Umständen entstanden: Die Halbzeitpause ging rund 30 Minuten länger als erwartet, da zeitgleich zum Pausenpfiff ein heftiger Regensturm über dem Seeblick niederprasselte.

Denis Bozicevic überzeugt mit vier Torbeteiligungen In der zweiten Hälfte tat sich das Heimteam deutlich leichter als Seedorf, vor allem dank Denis Bozicevic. Er holte in der 52. Minute einen Elfmeter heraus, den SG-Kapitän Dennis Rebmann souverän verwandelte. Bozicevic nach der Partie: „In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht da, haben viele Zweikämpfe und zweite Bälle nicht gewonnen, aber in der zweiten Hälfte lief es dann deutlich besser.“

Zwischen der 59. und 86. Minute legte Bozicevic drei Treffer nach, wodurch es am Ende ein deutliches 4:0 wurde. „Wir haben schnell einen Elfmeter bekommen und die Chance auch genutzt. Nach dem 1:0 hatten wir deutlich mehr Zugriff und Chancen im Spiel“, so der dreifache Torschütze.

Umstrittene Elfmeterentscheidung bricht Seedorf

SVS-Coach Emanuele Ingrao hadert wiederum mit dem Spiel: „Ich bin sprachlos, das Ergebnis wird dem Spielverlauf nicht gerecht. Die erste Halbzeit war überragend von uns. Da hat alles perfekt gepasst, so wie wir es besprochen hatten.“

Den Elfmeter, der aus Seedorfs Sicht nach einem Foul außerhalb des Strafraums fälschlicherweise innerhalb gegeben wurde, hat laut Ingrao dem eigenen Team „das Genick gebrochen“.