Die SG Empfingen bestätigt mit dem 4:0 gegen den SV Seedorf die eigenen Aufstiegsambitionen.
In der Landesliga 3 geht der perfekte Lauf der SG Empfingen weiter: Gegen den SV Seedorf setzte sich das Team von Alexander Eberhart mit 4:0 (0:0) durch und steht damit vorerst an der Tabellenspitze. Dabei ist das Ergebnis unter besonderen Umständen entstanden: Die Halbzeitpause ging rund 30 Minuten länger als erwartet, da zeitgleich zum Pausenpfiff ein heftiger Regensturm über dem Seeblick niederprasselte.