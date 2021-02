4:0-Sieg gegen Augsburg Schwenninger Wild Wings schlagen wieder zu

Noch nicht mit dabei war der am Montag – wie erwartet – verpflichtete Daniel Weiß, der sich aber schon riesig auf seine Rückkehr nach Schwenningen freut. "Ich glaube, dass wir da eine brutale Mannschaft zusammenhaben, mit der man etwas reißen kann", blickt der 30 Jahre alte Flügelstürmer voraus. Erstmals seit der Saison 2010/11 werden die Weiß-Brüder – Alexander ist der Assistenzkapitän der Wild Wings – wieder gemeinsam auf dem Eis stehen.

Für den verletzten Spielführer Travis Turnbull rückte Cedric Schiemenz zu Darin Olver und Jamie MacQueen in die dritte Sturmreihe. Nach der Spielpause von einer Woche wollten die Schwenninger gleich viel Druck auf die Panther machen, doch echte Chancen waren gegen clever verteidigende Augsburger zunächst Mangelware. Beide Teams standen stabil in der Defensive, die Offensivblöcke taten sich schwer. Nach dem Powerbreak wurden die Panther etwas mutiger, doch der Schwenninger Goalie Joacim Eriksson musste gegen Spencer Abbott (16.) erst ernsthaft eingreifen, als Andreas Thuresson in der Kühlbox saß. Zuvor hatte Boaz Bassen (15.) in einem insgesamt ausgeglichenen ersten Drittel eine gute Möglichkeit der Wild Wings vergeben. "Wir sollten mehr von der Strafbank wegbleiben", war Stürmer Daniel Pfaffengut sonst mit den ersten 20 Minuten zufrieden.