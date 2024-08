40. Moosenmättle Open-Air: Im Nirgendwo rockt es endlich wieder

Zur Feier der 40. Ausgabe des Festivals im Schwarzwald gibt es in diesem Jahr mehr Programm. Den Anfang macht am Freitag „Cleopha“, am Samstag spielen sieben Bands und präsentieren verschiedenste Arten von Rockmusik.

Zu seinem 40. Geburtstag wird beim legendären Kinzigtäler Wald- und Wiesen-Open Air auf dem Hochplateau Moosenmättle (Liefersberg) endlich wieder gerockt – dieses Mal sogar an zwei Tagen. „Immer bestens organisiert mit kurzen Wegen, abwechslungsreichem Bühnenprogramm, Lagerfeuer-Stimmung und Schwarzwald-Idyll-Feeling wird den Besuchern Freitag, 9. August, und Samstag, 10. August bei einer der ältesten Open-Air-Veranstaltungen in der Ortenau und dem über die Region hinaus bekannten Musikfestival wieder einiges geboten“, kündigen die Veranstalter an.

Sieben Bands bilden das Lineup für Samstag

Bei der 40. Auflage, wie es in der Ankündigung heißt, gibt es erneut eine Vielfalt an musikalisch rockigen Leckerbissen. Unter anderem ist dafür der Offenburger Kulturverein 361° im Spitalkeller verantwortlich, der in diesem Jahr zum ersten Mal als Kooperationspartner für das Lineup zuständig ist. Viele Mitglieder und Verantwortliche des Kulturvereins 361° sind selbst langjährige Mossenmättle Open-Air (MOA) Besucher und der Verein ist in der Ortenauer Kultur- und Musikszene für sein ausgesprochen professionelles Booking bekannt.

Das diesjährige Programm mit internationalen Künstlern bietet Rock in all seinen Facetten, denn keine Band klingt wie die andere, heißt es in der Ankündigung. So wurden folgende Bands in Reihenfolge ihres Auftritts verpflichtet: Die deutsche Band Blindfall macht mit Alternative Rock, Metal und Crossover den Anfang. Danach spielen „Hoboken Division“ aus Frankreich ihren Delta Blues, Garage und Kraut-Rock. Die dritte Band, wieder aus Deutschland, sind Yeast Machine. Sie spielen Stoner-Rock, Grunge und Psych. „Dätcha Mandala“, wiederum aus Frankreich, folgen mit Heavy Rock und Psychedelic.

Amy Montgomery mit Band aus Irland und Großbritannien präsentieren Pop-Rock und Alternative. Vorletzte Band ist Saturna aus Spanien mit 70th-Psychedelic-Rock und Hard-Rock. Die Nachtschicht direkt im Anschluss übernimmt die regionale Band Fire@Five aus Wolfach. Zudem findet bereits am Freitag, 9. August, zum ersten Mal mit „Cleopha“ die Classic Rock Kult Nacht auf dem Festivalgelände statt. Dann legt der allseits bekannte Rock-DJ für die Festivalbesucher auf.

Seit der ersten Veranstaltung am 5. August 1983 gewann das Moosenmättle Open Air immer mehr an regionaler Bedeutung und mauserte sich von einer anfangs verrückten Idee zu einer über die Ortenau hinaus bekannten Veranstaltung mit Kultstatus, so die Veranstalter.

Rock an einem besonderen Ort im Schwarzwald

Der Veranstaltungsort – das Hochplateau Moosenmättle am Grenzstein von Baden und Württemberg – ist über die Talgemeinden Wolfach-Kirnbach, Wolfach-Halbmeil, Hornberg und Schramberg aus zugängig. Einlass ist am Freitag ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Am Samstag dürfen Besucher um 17 Uhr aufs Gelände, die Bands starten um 18 Uhr. Der Eintritt am Freitag ist frei, am Samstag kostet er an der Abendkasse 35 Euro.

Wer es nicht abwarten kann: Die Bands kann man sich bereits vorab auf Spotify oder Youtube anhören. Links zu den Playlists gibt es auf der Website unter moosenmaettle-openair.de

„Die Liefersberg GbR und der FC Kirnbach 1956 mit dem Kulturverein 361° als Kooperationspartner freuen sich auf ein wunderbares Wochenende mit vielen Gästen irgendwo im Nirgendwo. Getreu dem Motto: ‚Wo zum Kuckuck bin ich hier?‘“, heißt es in der Ankündigung.

Anreise mit dem Bus

Damit Besucher problemlos an beiden Tagen auf das Hochplateau an- und wieder abreisen können, wird eine Busfahrt von Offenburg und zurück mit Zwischenstopps angeboten, kündigt der Veranstalter an. Das Busunternehmen bietet eine begrenzte Anzahl Fahrtickets für 25 Euro (Hin- und Rückfahrt) oder auch Kombitickets für 50 Euro (Hin- und Rückfahrt inklusive Festivalticket) an. Der Fahrplan und weitere Informationen werden rechtzeitig über die Social Media Kanäle und Homepages bekannt gegeben.