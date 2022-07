2 Unterwegs gibt es immer wieder Stationen mit Getränken und Vesper. Foto: Bodmer

Albstadt-Lautlingen - Oder zumindest fast: Die erste Alpentour von Lautlingen nach Mals im Vinschgau hatte nämlich bereits 1980 stattgefunden – am Anfang stand eine Biertischidee – , die Jubiläumstour wäre mithin vor zwei Jahren fällig gewesen. Nur wurde daraus nichts; Corona war schuld. Und auch 2021 machte die Pandemie einen dicken Strich durch die Jubiläumspläne.

4000 Höhenmeter liegen dazwischen

Dann eben jetzt: Zwei Tage standen den 13 Radfahrern und fünf Betreuern aus Albstadt, Hossingen und Straßberg – der jüngste Teilnehmer war übrigens 14, der älteste Teilnehmer 80 Jahre alt – zur Verfügung, um die 345 Kilometer von Albstadt nach Südtirol hinter sich zu bringen. Die wären auch eine Herausforderung, wenn das Terrain topfeben wäre, aber bekanntlich liegt zwischen Eyachtal und Vinschgau ein Hochgebirge, und wer es überwinden will, muss gut und gern 4000 Höhenmeter bewältigen.

Und dafür zeitig aufstehen: Pünktlich um 6 Uhr machte sich das Peloton in Lautlingen auf den Weg; der Tag versprach lang zu werden – das Etappenziel hieß Stuben am Arlberg, und bis dahin waren war 220 Kilometer zurückzulegen und an die 2100 Höhenmeter zu überwinden. Der Weg führte zuerst zum Bodensee, dann hinein nach Vorarlberg und durchs Vorderrheintal hinauf nach Bludenz. Dort begannen die letzten 30 Kilometer Dauersteigung, welche die Radfahrer von der Alb noch von ihrem Nachtquartier trennten – sie erwiesen sich als zäh, aber das waren die Tourteilnehmer auch; sie ließen sich von der Bergwertung nicht den Schneid abkaufen.

Auch für Verpflegung muss gesorgt sein

Das galt auch für die restlichen 450 Höhenmeter bis zur Arlbergpasshöhe, die anderntags als erstes in Angriff genommen wurden. Danach ging es weiter nach Landeck, Pfunds und Martina, hinauf auf die Norbertshöhe und zum Reschenpass – die italienische Grenze war erreicht, und einige Zeit später, pünktlich zum Abendessen, auch das Tourenziel, das Hotel Greif in Mals.

Dort wurde erst einmal durchgeatmet und der fällige Dank an das Betreuer-, Begleit- und Verpflegungsteam abgestattet. Cheforganisator Rudolf Dreher, Peter Molitor, Rudi Lorenz, Arno Moser und Wolfgang Schempp hatten unterwegs und an den Raststationen Langenargen, Götzis, Bings und Prutz hervorragende Arbeit geleistet. Fazit: Es war eine wunderschöne Tour; die nächsten 40 Jahre können kommen.