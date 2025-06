Die Geislinger Ferienspiele feiern in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Im Sommer 1985 gab es die ersten Ferienspiele, seither sind sie eine feste Institution im Geislinger Veranstaltungskalender. Nur im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie, mussten die Ferienspiele ausfallen.

Das Erfolgsrezept des Spektakels zum Beginn der Sommerferien hat sich seither kaum verändert. Damals wie heute wird Kindern zwischen acht und zwölf Jahren aus Geislingen, Binsdorf und Erlaheim in den ersten sieben Tagen der großen Ferien ein buntes Programm geboten aus Basteln und Werkeln, Sportspielen, Ausflügen in Erlebnisparks- und Bäder oder ins Theater sowie anderen Freizeitaktivitäten. Und das scheint bei den Kindern noch heute gut anzukommen. Für viele sind die Ferienspiele der Höhepunkt der Sommerferien.

Vereine sind im Boot

Auch die örtlichen Vereine und Einrichtungen spielen seit jeher eine wichtige Rolle bei den Ferienspielen, weiß das Leitungstrio Larissa Hauser, Manuel Stehle und Isabelle Schlaich. Hinter ihnen stehen in diesem Jahr rund 40 ehrenamtliche Betreuer – die meisten von ihnen sind seit vielen Jahren mit dabei.

Allerdings sei keiner der Teamer bei der ersten Ausgabe im Jahr 1985 dabei gewesen. Am längsten – seit Ende der 80er-Jahre – ist Manfred Herre Teil des Betreuerteams bei den Geislinger Ferienspielen. Wie die meisten Teamer auch waren Stehle, Schlaich und Hauser bereits als Kinder bei den Ferienspielen mit dabei und nun seit einigen Jahren als Betreuer.

Anfangs spielten sich die Ferienspiele noch rund um die Schule ab, seit einigen Jahren in und um die Schlossparkhalle. Immer wieder gab es kleinere Änderungen, weiß Schlaich. Beispielsweise gab es in der Vergangenheit schon Grillfeste mit den Eltern oder früher eine Ferienspielzeitung. Doch an der Struktur wurde kaum gerüttelt.

Motto wird nicht verraten

Wie in jedem Jahr steht die Ferienspielwoche unter einem bestimmten Motto – doch das wird erst bei der Eröffnung am Donnerstag, 31. Juli, verraten. Dann erhalten die Kinder auch die einheitlichen Ferienspiel-T-Shirts. Welche Farbe sie in diesem Jahr haben werden, wird bis zu den Sommerferien ebenfalls ein Geheimnis bleiben.

Das genaue Programm wird nicht verraten, auch wenn die Mischung seit vielen Jahren die gleiche ist. Nach der Eröffnung können die Kinder nachmittags aus verschiedenen Aktivitäten wählen.

Am Freitag, 1. August, steht ein Ausflug ins Badkap nach Ebingen an. Der Samstag gehört traditionell den Vereinen der Gesamtstadt, die sich jeweils mit einem kindgerechten und amüsanten Programm vorstellen.

Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst in der Schlossparkhalle ehe es am Nachmittag zur Waldbühne nach Sigmaringendorf geht, wo das Stück „Robin Hood“ aufgeführt wird.

Am Montag stehen wieder verschiedene Workshops auf dem Programm, am Dienstag geht es in den Erlebnispark Tripsdrill und am Mittwoch gibt es ein Abschlussspiel. Auch der Punkt Bauen ist fester Bestandteil des Programms. Aus Holz wird mit vereinten Kräften etwas gebaut, was an das jeweilige Motto angelehnt ist. Auch hier beginnt oft lange vor den Ferienspielen das Rätselraten, was es wohl dieses Jahr sein wird.

Es gibt noch freie Plätze

An allen Tagen sorgt das Küchenteam in der Schlossparkhalle für ein warmes Mittagessen. Außerdem erhalten die Kinder wenn sie ihr Ferienspiel-T-Shirt tragen freien Eintritt ins Schlossparkbad.

Die Geislinger Ferienspiele sind seit fast vier Jahrzehnten mehr als nur Kinderbespaßung: Es werden Erinnerungen geschaffen, auf die Kinder wie Betreuer gerne zurückblicken. „Es ist einfach eine erlebnisreiche, spannende und lustige Woche“, resümiert Schlaich.

110 Plätze gibt es in diesem Jahr, auch für Kinder aus den Stadtteilen Binsdorf und Erlaheim. Diese werden täglich mit einem Shuttlebus in die Schlossparkhalle gebracht. Es gibt noch wenige freie Plätze.

Die Anmeldung zu den Geislinger Ferienspiele ist noch bis Donnerstag, 12. Juni, online möglich.