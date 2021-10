Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Seit 40 Jahren gibt es nun schon den Weltladen in Nagold. Doch die Party zum runden Geburtstag muss wegen Corona ausfallen. Stattdessen gibt es eine Ausstellung in der Volksbank. Mitstreiter erinnern sich an die Anfänge, und wie sich der Faire Handel immer mehr verändert hat.