40 Jahre Tieringer Motor-Club: Bunter Tross schlängelt sich durch den Ort

Rund 60 Mitglieder und Gäste waren gekommen. Der Club zählt aktuell 84 Mitglieder. Den Auftakt bildete ein Fahrzeugkorso durch Tieringen. Angeführt von den Oldtimern der Traktorenabteilung, gefolgt von den Autos und schließlich den Bikern mit ihren Motorrädern rollte der Tross geschlossen durchs Dorf. Viele Tieringer Bürger winkten der Kolonne begeistert zu und freuten sich über das bunte Bild der verschiedenen Fahrzeuggattungen.

Zurück am Haus Kohlraisle entstand im Bereich des Spielplatzes das Jubiläumsgruppenfoto – die neuen Clubshirts passten dabei perfekt in die herbstliche Kulisse. Nachzügler stießen noch dazu, bevor es mit einem Sektempfang und der Begrüßung durch Repräsentant Herbert Narr weiterging. Der zeigte sich erfreut über die starke Beteiligung und dankte den Ausschussmitgliedern sowie den Vertretern der einzelnen Fahrzeugkategorien für ihre tatkräftige Arbeit. Währenddessen wurde ein warmes Buffet geliefert, an dem sich alle gemeinsam stärkten.

Ein Jubiläum ist immer auch ein Moment des Rückblicks. In seiner Ansprache erinnerte Herbert Narr an die Gründung des Vereins, ließ die bewegte Clubgeschichte Revue passieren und richtete gleichzeitig den Blick nach vorn. Viele Mitglieder hatten dabei ihr „Kopfkino“ an und ließen die gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte noch einmal lebendig werden.

Im Anschluss dankte Schriftführer Reiner Merz im Namen aller Mitglieder Herbert Narr für sein Engagement und seine aufopferungsvolle Arbeit für den Club. Danach hieß es: Party pur – im Haus wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die auswärtigen Mitglieder nutzten die Möglichkeit zur Übernachtung im Haus Kohlraisle. Am nächsten Morgen gab es ein gemeinsames Frühstück.