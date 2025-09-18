40 Jahre Tieringer Motor-Club: Bunter Tross schlängelt sich durch den Ort

Zu 40 Jahre Tieringer Motor-Club gab es ein Jubiläumsfest im Haus Kohlraisle.
Rund 60 Mitglieder und Gäste waren gekommen. Der Club zählt aktuell 84 Mitglieder. Den Auftakt bildete ein Fahrzeugkorso durch Tieringen. Angeführt von den Oldtimern der Traktorenabteilung, gefolgt von den Autos und schließlich den Bikern mit ihren Motorrädern rollte der Tross geschlossen durchs Dorf. Viele Tieringer Bürger winkten der Kolonne begeistert zu und freuten sich über das bunte Bild der verschiedenen Fahrzeuggattungen.