40 Jahre Schlossgartenfest: Musikfeuerwerk mit fünf Kapellen an drei Tagen

Michael Danninger, der seit 1993 das Amt des Schriftführers innehat, ist mächtig stolz, dass seine Vorgänger und auch er alle Aktivitäten noch per Handschrift in die schwarzen dicken Bücher eingetragen haben – und in Zukunft dies auch weiter tun werden. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Rolf Sikeler und Vize-Vorsitzenden Wolfram Hellstern blätterte er in der Vergangenheit.

Dabei kam so manche amüsante Geschichte wieder ans Tageslicht. So startete 1982, unter dem damaligen Vorsitzenden und heutigem Ehrenvorsitzenden Rudi Wolf noch als Sommerfest betitelt, der Festreigen im Schlossgarten. Der heutige Ehrendirigent Rudi Wiechert wünschte sich eine Lyra für die Kapelle, und mit einer Spendenaktion konnte dieses Instrument angeschafft werden. Beim Fest überreichte der Vertreter der Spendengruppe Oskar Müller die Lyra, Silvia Burt spielte sie als Erste.

Ein Jahr später wurde das Sommerfest in Schlossgartenfest umgetauft. 1992 meinte es Petrus mit den Musikern nicht gut. So wurde am Samstagmorgen entschieden, das Fest am Abend vom Schlossgarten in die Schlossscheuer zu verlegen. Der Schwarzwälder Bote titelte damals: „Aus Schlossgarten wurde Schlossscheuerfest“.

Schlagzeuger Timo Sikler nahm das Fest zum Anlass und machte 2002 am Samstagabend in aller Öffentlichkeit seiner Simone einen Heiratsantrag, den sie natürlich annahm, und die Festgemeinde jubelte. Bei der Heirat nahm Timo den Nachnamen seiner Frau an, und aus Sikler wurde kurzerhand Biancardi.

Das Fest traf öfters auf die großen Fußballturniere im Sommer. So wurde 2006 beim WM-Sommermärchen das Spiel um Platz drei Deutschland gegen Portugal (3:1) im Schlossgarten übertragen. Auch das Endspiel 2014 konnte man in Schlossgarten anschauen. Die drei erinnerte sich noch gut daran: „Das war ein langer Sonntagabend mit reichlich Bier.“

Seit 2018 wird das Fest mit einem ökumenischen Festgottesdienst bereichert. So auch in diesem Jahr mit Kirchenchor und kleiner Besetzung des Musikvereines.

Weil im Schlossgarten 2022 der Rasen neu eingesät wurde, musste der Verein sein Fest vor die Schlossscheuer verlegen. Nun standen die Mitglieder vor der Entscheidung im nächsten Jahr im Schlossgarten oder vor der Schlossscheuer zu feiern. Die Mitglieder entschieden sich mit deutlicher Mehrheit bei der damaligen Hauptversammlung das beliebte Fest wieder in den schönen Schlossgarten zu verlegen. Vergangenes Wochenende mussten alle Mitglieder ran, um das Fest im Schlossgarten aufzubauen. Da wird jede Hand gebraucht, so der Vorsitzende. Alle freuen sich nun auf die drei Tage Fest mitten im Dorf. Mal sehen, was dieses Jahr für Anekdoten passieren.

Dass Gyros auf dem Fest zum Essen angeboten wird, ist dem Ehrendirigenten Rudi Wiechert zu verdanken. Er arbeitete bei der Dettinger Firma „Tischo“, die unter anderem kleine Gyrosgrille herstellte. Seither ist diese Leckerei fester Bestandteil auf der Speisekarte des Musikvereines.

Das Programm

Samstag, 12. Juli:

Die Feier beginnt um 19 Uhr mit der Musikkapelle aus Römlingsdorf. Um 20 Uhr folgt der traditionelle Fassanstich. Im zweiten Teil des Abends unterhält die Musikkapelle aus Eutingen die Festgäste.

Sonntag, 13. Juli:

Der ökumenische Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Ab 10.30 Uhr sorgt die Musikkapelle aus Thalheim für musikalischen Auftakt. Am Nachmittag unterhalten die Musikkapellen aus Leinstetten, Simmersfeld und Bergfelden die Festgäste.

Montag, 14. Juli:

Das Fest beginnt am Montag mit dem Seniorennachmittag ist um 15 Uhr. Die Jugendkapelle Betra/Dettingen/Dießen sorgt für musikalische Unterhaltung. Anschließend findet eine Instrumentenvorstellung statt.