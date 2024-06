Der Rangendinger Fritz Schoder war nicht nur 40 Jahre lang Rektor in der Grundschule Hechingen-Stetten, sondern prägte die Region auch durch sein Wirken in Vereinen. Nun ist er am Montag im Alter von 80 Jahren verstorben.

Egal ob in der Grundschule, in Vereinen oder durch Pressearbeit: Fritz Schoder war in der Region nicht nur bekannt, sondern hat dort im Laufe seines Lebens auch viel bewirkt.

Schoder wurde am 11. September 1943 als einziges Kind von Mathilde und Fritz Schoder in Hechingen geboren. 1961 machte er am örtlichen Gymnasium sein Abitur und schlug dann an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten eine Laufbahn ein, die sein weiteres Leben prägen sollte: Nach seinem Lehramtsstudium unterrichtete er ab 1963 zuerst in Gammertingen und dann in Hausen im Killertal, bevor er 1968 zum Schulleiter an der Grundschule Hechingen-Stetten berufen wurde. 1970 heiratete er seine Frau Rosemarie, die er in Killer bei einer Kirchenveranstaltung kennengelernt hatte.

Lesen Sie auch

40 Jahre lang betreute Schoder als Rektor viele Generationen von Schülern und blieb bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2008 in dieser Funktion tätig. Als Schulleiter war er etwa im Jahr 1973 an der Bildung der Nachbarschaftsgrundschule und der Schulzusammenlegung von Boll und Stetten sowie an der Schulhauserweitung von 1991 bis 1993 beteiligt.

Musicals mit der gesamten Schülerschaft

Schoder unterrichtete in fast allen Fächern, mit einer besonderen Leidenschaft für den Musikunterricht: Er begleitete nicht nur mit Herzblut den Gesang seiner Schüler am Klavier, sondern organisierte im Rahmen der Schulfeste große Musicals, in denen die gesamte Schülerschaft mitwirkte. „Er hat die Schule in Stetten und die Kinder geliebt“, erinnert sich seine Tochter Uta Schoder.

Fritz Schoders großes musikalisches Engagement zeigte sich auch durch seinen Einsatz in Vereinen: etwa im Rangendinger Musikverein und dem örtlichen Sängerbund. Er leitete zudem den Musikverein Stetten, die Gesangsvereine Erzingen und Weilheim sowie den Kirchenchöre Weildorf und Bad Imnau. Auch spielte er gemeinsam mit seiner Frau ab den 1970er Jahren als Organist in Sickingen und Killer. Schoder ist es maßgeblich zu verdanken, dass in Killer eine neue Orgel durch Spenden finanziert werden konnte.

Die Familie pflegte ihn nach einer schweren Erkrankung

Wie wichtig Fritz Schoder für Rangendingen und die Region war, zeigt sich auch in seinem Engagement in weiteren Funktionen wie dem Rangendinger Pfarrgemeinderat oder als Vorstandsmitglied des Fördervereins der Klosterkirche. Außerdem schrieb Schoder mehrere Jahre lang Artikel für den Schwarzwälder Boten.

Fritz Schoder starb am Montag nach langjähriger Krankheit im Beisein seiner Frau und ihrer zwei Kinder Uta und Christoph Schoder, die ihn mit viel Liebe pflegten und umsorgten. Uta Schoder erinnert sich, dass ihr Vater sehr traurig gewesen sei, dass er wegen seiner schweren Erkrankung bereits kurz nach Eintritt in den Ruhestand sein Engagement in den Vereinen nicht fortführen konnte. Doch eins ist sicher: Fritz Schoders Wirken und Einsatz für das Gemeinwohl wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Er wird am heutigen Freitag, 28. Juni, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Gallus in Rangendingen beerdigt.