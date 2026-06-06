40 Jahre Partnerschaft mit Peru: Gäste aus den Anden kommen zu Festwochenende in Villingen

Seit 40 Jahren füllen Menschen aus Villingen und Ocongate ihre Partnerschaft mit Leben. Jetzt feiert der Perukreis der Münsterpfarrei das Jubiläum mit einem Festwochenende.
Sie unterstützen ein Waisenhaus und ein Internat in den Anden, haben einen Speisesaal für Schulkinder aus den Bergdörfern aufgebaut und finanzieren den Mittagstisch: die Mitglieder des Perukreises der katholischen Münsterpfarrei. 1986 hatten einige engagierte Christen aus Villingen erste Kontakte mit der Gemeinde San Pablo in Ocongate geknüpft – und in den jetzt 40 Jahren der Partnerschaft eine Vielzahl an Projekten auf- und mit ausgebaut.