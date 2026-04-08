40 Jahre Partnerschaft: In Burladingen war viel Überzeugungsarbeit nötig

Seit vier Jahrzehnten pflegt Burladingen freundschaftliche Beziehungen zur Partnergemeinde Le Plessis-Trévise in Frankreich. Der Beginn war nicht einfach.
Freundschaftliche Verbindungen zu einer Stadt oder Gemeinde außerhalb der eigenen Landesgrenzen hat heutzutage so gut wie jede Stadt. Und es ist unbestritten: Partnerschaften gerade auf der kommunalen Ebene sind ein wichtiger Baustein, damit der Gedanke der Völkerverständigung sichtbar Gestalt annimmt. Aber diese Entwicklung musste nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges erst wachsen. So auch in Burladingen.