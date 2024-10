1 Mit Geschenke vom Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb überraschten dessen Präsident Walter Sieber (rechts) und Schriftführer Edgar Eberle die NZB-Vorsitzende Carmen Renner. Foto: Volker Schweizer

Die Narrenzunft Binsdorf hat mit vielen Gratulanten ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert, unter anderem dem Ringpräsidenten und dem Landrat. Dabei wurden die Frauen und Männer der ersten Stunde geehrt.









Wenn mitten im Oktober der Narrenmarsch erklingt, gejuchzgt und eine Polonaise getanzt wird, dann muss es ein besonderer Anlass sein: Vor 40 Jahren, am 17. September 1984, wurde das Brauchtum in Binsdorf in organisierte Bahnen gelenkt.