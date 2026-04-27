40 Jahre Jugendfeuerwehr: Der Haigerlocher Nachwuchs darf sich austoben

Geburtstag Tolles Wetter und guter Besuch: Das Jubiläumsfest „40 Jahre Jugendfeuerwehr Haigerloch“ am Sonntag im und rund ums Feuerwehrgerätehaus war eine runde Sache.
Unter den Besuchern des Festes befanden sich Mitglieder der Feuerwehren aus Bisingen und Grosselfingen, Mitglieder der Abteilung der Kernstadt und Kameraden der Haigerlocher Teilorte. Los ging’s mit dem Frühschoppen, und zum Mittagessen hatten sich laut Jugendwart Jens Edele richtig viele Gäste eingefunden, und die Essen gingen „gut weg“.