40 Jahre Jugendfeuerwehr: Der Haigerlocher Nachwuchs darf sich austoben

Geburtstag Tolles Wetter und guter Besuch: Das Jubiläumsfest „40 Jahre Jugendfeuerwehr Haigerloch“ am Sonntag im und rund ums Feuerwehrgerätehaus war eine runde Sache.

Unter den Besuchern des Festes befanden sich Mitglieder der Feuerwehren aus Bisingen und Grosselfingen, Mitglieder der Abteilung der Kernstadt und Kameraden der Haigerlocher Teilorte. Los ging’s mit dem Frühschoppen, und zum Mittagessen hatten sich laut Jugendwart Jens Edele richtig viele Gäste eingefunden, und die Essen gingen „gut weg“.

Vor allem die Schnitzel seien der Renner gewesen, es seien aber auch rote Würste, Pommes Frites, oder speziell für Veganer Masala im Angebot gewesen, dazu genehmigte man sich diverse kühle Getränke. Passend zum beinahe sommerlichen Wetter war auch ein Eiswägele aus Haigerloch vor Ort, hier wurden – nicht nur zur Freude der Kinder und Jugendlichen – Softeis und Slush kredenzt. Am Nachmittag warteten Kaffee und leckere Kuchen auf die Gäste.

Vier Teams bei der Stadtrallye

​Insgesamt stand das Fest im Zeichen der Möglichkeit „Jugendfeuerwehr zu erleben“. Verbunden war es mit einer Stadtrallye. Dabei galt es, Aufgaben an sechs Orten in der Haigerlocher Oberstadt zu bewältigen. Daran beteiligten sich vier Teams aus der Jugendgruppe der Jugendfeuerwehr. Die Rallye startete auf dem Theben-Parkplatz. Dort ging es um Fahrzeugkunde inklusive Würfelspiel. Im Stadtgarten stand dann ein Wassertransport mit Armaturen auf dem Programm, ehe es für die vier Gruppen weiter ging zum Pausenhof des Gymnasiums, wo das Schlauchkegeln anstand.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr Haigerloch-Stetten Stabile Probenbeteiligung, guter Ausbildungsstand Auf ein ruhiges und doch erlebnisreiches Jahr blickte Stettens Abteilungskommandant Thomas Klingel bei der Hauptversammlung zurück.

Hier galt es für die Jugendlichen, durch Ausrollen von Feuerwehrschläuchen möglichst viele Kegel zu treffen. Mit einem weiteren Würfelspiel bekamen es die Jugendlichen dann bei den Betontreppen unterhalb der Aula zu tun. Der Start war unterhalb der Treppen, und je nach Augenzahl auf dem Würfel ging es dann eine entsprechende Zahl an Treppen nach oben. ​

Siegerehrung mit Bürgermeister

Auf den Treppen wiederum waren Zettel mit Anweisungen angebracht. Unter anderem musste einmal ausgesetzt oder von vorne begonnen werden oder man durfte direkt ganz nach oben gehen. Auch die Anweisung „Nicht bewegen, ehe ein Teammitglied an dir vorbeigeht“ stand auf einem Zettel, oder es galt, Tiergeräusche und den so genannten Hampelmann zu machen oder sich auf den Treppen im Kreis zu drehen. Alles in allem mussten die Teammitglieder jedoch so schnell als möglich ganz oben sein, trotz der „Hindernisse“.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Mehr Nachwuchs, weniger Unwetter Der Kreisfeuerwehrverband Zollernalb blickte in Dormettingen zurück – und wählte ausgiebig.

Vor der Aula fand dann ein Leinenbeutelweitwurf statt, und ebenfalls im Haigerlocher Schulgelände ging das lustige Getränkekistenrennen über die Bühne, dabei war das Berühren des Bodens mit den Füßen verboten.

Löschen eines Brands spielerisch üben

Für die Kindergruppen war auf dem Platz beim Haigerlocher Feuerwehrgerätehaus ebenfalls einiges vorbereitet worden. So durften die Kinder am Spritzerhäusle das Löschen eines „Brandes“ üben, beim Spiel „Schlauchflitzer“ die Attrappe eines kleinen Feuerwehrautos mittels eines Wasserstrahls über einen Feuerwehrschlauch bugsieren, ein Suchspiel in einem echten Fahrzeug absolvieren, an einem Feuerwehrbobbycarrennen teilnehmen und sich an einem Kistenhopping oder an einem schnellen Wassertransport mit Utensilien wie Flaschen und Schwämmen versuchen.

Bei der Siegerehrung, an der auch Bürgermeister Heiko Lebherz und Gesamtwehrkommandant Patrick Kornwachs teilnahmen, gab es für alle Kinder und Jugendlichen Urkunden und Süßigkeiten.