„40 Jahre im öffentlichen Dienst, davon 35 Jahre bei der Stadt Freudenstadt, sind eine lange Zeit“, sagte Oberbürgermeister Adrian Sonder in einer kleinen Feierstunde im Rathaus. Im Beisein von Christine Schwarz, Leiterin des Haupt- und Personalamts, und Monja Merkel vom Personalrat überreichte der OB dem Jubilar die Urkunde des Landes Baden-Württemberg, teilt die Stadt mit.

Seit 30 Jahren ist Jochen Kaupp Kämmerer in Freudenstadt. Die Aufgabe war ihm eher umständehalber zugefallen. Der damals junge Diplom-Verwaltungswirt hatte zuvor die Sachgebietsleitung Kämmerei und Liegenschaften. Er nahm die Herausforderung an, arbeitete sich in die Materie ein – und blieb. Unter drei Oberbürgermeistern war er der Hüter der städtischen Finanzen.

Lesen Sie auch

Kaupp stammt aus Dornstetten. Das Abitur absolvierte er am Wirtschaftsgymnasium in Freudenstadt. Nach dem Wehrdienst und der Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Karlsruhe folge das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Im November 1990 wechselte er zur Stadt Freudenstadt. Was viele nicht wissen: Jochen Kaupp spielte einst erfolgreich Fußball, in der Landesliga beim TuS Ergenzingen, und macht bis heute Musik. Er lernte Trompete und schulte dann auf Horn um. Nach Möglichkeit probt er vier Mal die Woche. „Das ist für mich Entspannung“, so Kaupp.

Kaupp behält den Überblick

Für den OB passen die Qualitäten auf dem Sportplatz und in der Kapelle gut zur Arbeit im Rathaus: „Als ehemaliger offensiver Mittelfeldmann weiß er, wie man das Spiel lenkt, und als Musiker kennt er sich mit Zwischentönen aus.“ Das Charakterisiere auch gut die Rolle in der Stadt: Jochen Kaupp analysiere präzise und habe den Überblick. Verwaltung und Gemeinderat gegenüber schlage er stets ruhige, aber die treffenden Töne an.

Was macht einen guten Kämmerer aus? Der Jubilar muss nicht lange überlegen: „Er plant konservativ und lässt sich am Ende lieber positiv überraschen. Alles andere bringt vor allem Stress und vermeidbaren Ärger mit sich.“