Die Chormitglieder wurden von Bürgermeister Kai-Achim Klare, dem Präsidenten des Partnerschaftskomitees Günter Gorecky sowie den Gemeinderäten und Bürgern begleitet.

Am frühen Sonntagmorgen erfolgte mit noch etwas verschlafenen Gesichtern mit einem Bus der Start in die 70 Kilometer entfernte Ruster Partnerstadt, wo die Chorgemeinschaft überaus herzlich empfangen wurde. Mit einer vorab einstündigen Probe unter der Leitung von Daniel Fischer, zugleich Bürgermeister von Marlenheim und dem Ruster Chorleiter Christian Wenzel in der Kirche, fanden die beiden Chöre bald stimmlich und emotional gut zueinander. Dies schon deshalb, weil in Marlenheim zuvor bereits einmal geprobt wurde.

Zu Beginn des Gottesdienstes in der Kirche „Sainte-Richarde“ begrüßte die stellvertretende Bürgermeisterin Geneviève Kapps die Gäste aus Rust und Ringsheim. Der aus Afrika stammende Pfarrer Pierre Alimasi zelebrierte den Gottesdienst. Die geistlichen Lieder des Gesamtchores wurden in französischer, deutscher und lateinischer Sprache, sowie im elsässischen Dialekt gesungen. Die Begeisterung der unterschiedlichen Gesänge war bei den Besuchern zu spüren, was am Ende durch anerkennenden Applaus belegt wurde.

Nach getaner Arbeit gibt es eine Stärkung

Nach etwas mehr als zwei Stunden anstrengender Arbeit (Probe und Heilige Messe) durften die Protagonisten zusammen mit den Marlenheimern im Museum einen Aperitif mit gutem Wein, Crémant und typischem elsässischem Gebäck genießen. Anschließend luden die Gastgeber im großen Saal der Schule zu einer traditionellen, sehr gehaltvollen elsässischen Schlachtplatte ein, wozu ein trockener Auxerrois gereicht wurde. Eine reichhaltige Kuchentheke mit Kaffee rundete das Menue ab. Nach guter Unterhaltung und gemeinsam gesungenen Liedern, trat man am frühen Nachmittag wieder die Heimreise an.

Das ist Marlenheim

Marlenheim ist die nördlichste Gemeinde der 170 Kilometer langen Elsässer Weinstraße und wird daher seit 1994 offiziell „Porte de la Route des Vins d’Alsace“ (Tor zur Elsässer Weinstraße) genannt. Der Ort liegt rund 22 Kilometer westlich von Straßburg. Der Weinanbau ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Gemeinde mit rund 4000 Einwohnern. In der Ortsmitte steht die Kirche „Sainte-Richarde“, in derem Inneren die schönen Bleiglasfenster ins Auge fallen. Die Buntglasfenster sind figurativ und durchscheinend.