Fasnet in Laufen Konfettiregen und spektakuläre Tänze

Die Albstädter Hexenzunft Schwarzhexen hatte am Samstag zu einer ganz besonderen Veranstaltung eingeladen. Ursprünglich in der Zollern-Alb-Halle geplant fand nun die „Mega-Hexen-Guggen-Nacht“ in der Turn- und Festhalle in Laufen statt.