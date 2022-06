1 Der Angeklagte hat die Autos verschwinden lassen – bis heute. Foto: Photo Season/stock.adobe.com

Villingen-Schwenningen - An den Tatsachen gab es beim Prozess nichts zu rütteln. Der Italiener hatte sich im Mai 2019 bei einem Villinger Autohaus einen Audi Q2 gekauft – war damals aber anschließend verschwunden, ohne sich um die vereinbarte Ratenzahlung für das Darlehen zu kümmern. Und zwar mit dem Wagen.

Schaden von fast 100 000 Euro

Ein Jobverlust zwang ihn, so gab sein Verteidiger an, eine neue Arbeitsstelle als Lkw-Fahrer in Italien zu suchen. Und: Auch seine Frau hatte er infolge der Arbeitslosigkeit verloren. Seine Ausflüge in seine alte Heimat verband er derweil mit kriminellen Aktivitäten – denn im Oktober 2020 lieh er sich bei zwei VS-Autovermietungen je einen VW Golf, brachte diese aber nicht mehr zurück. Bis heute. Gesamtschaden: fast 100 000 Euro.

Die Vorwürfe räumte der 40-Jährige, der in Italien festgenommen wurde und dann in Auslieferungshaft kam, vollumfänglich ein. Auslöser für sein Handeln sei der Jobverlust gewesen. Auch die Staatsanwältin ging davon aus, dass die Fahrzeuge in Italien verschwunden sind, "um sie zu Geld zu machen" und sich so den Lebensunterhalt zu finanzieren. Sie forderte zwei Jahre auf Bewährung – der Verteidiger schloss sich dem Plädoyer an.

Milde aufgrund der schlechten Gesundheit

Und so kam es dann auch. Das Gericht ließ Milde walten – "trotz der erheblichen Bedenken", wie Richter Christian Bäumler bei der Urteilsverkündung erklärte. Angesichts seines gesundheitlichen Zustands und einer damit einhergehenden Haftempfindlichkeit hob er den Haftbefehl auf. So sei er derzeit auf eine Prothese angewiesen, "wenn Sie nicht aus der Haft kommen, können Sie ihr Bein vielleicht gar nicht mehr bewegen." Er will sich nun in Italien behandeln lassen.

