40. Ettenheimer Stadtlauf: Marcel Müßle gewinnt Hauptlauf

Ettenheimer Stadtlauf ist am Sonntag Auch mit 80 Jahren läuft Hans Decoux weiter mit

Der Stadtlauf in Ettenheim feiert am Sonntag runden Geburtstag: Zum 40. Mal messen sich die Läufer in der Innenstadt. Von Anfang an und inzwischen als ältester Teilnehmer dabei ist Hans Decoux.