40 Darstellerinnen in Lauterbach: So furios war die grandiose Tanzshow

Eine tänzerische Erzählung frei nach der Geschichte vom verlorenen Strumpf unter dem Titel „La Chaussette perdue“ bot das Studio Marion bei der 750-Jahr-Feier im Gemeindehaus dar.
Marion Armbruster hat das Ganze selbst entworfen und mit rund 40 beteiligten Schülerinnen in einer intensiven Probenarbeit mit viel Leidenschaft und Herzblut auf die Beine gestellt. In unterschiedlichen Abschnitten, welche von den Tänzerinnen in verschiedenen Besetzungen dargestellt wurden, verkörperten sie die Geschichte und beeindruckten die sehr zahlreich erschienenen Gäste sichtlich.