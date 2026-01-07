40. Berg-un-Tal-Treffen: So bereitet sich Dörlinbach auf Ansturm der Narren vor

Die Dörlinbacher Traditionszunft richtet das 40. Berg-un-Tal-Treffen aus. Mit der Bannerübergabe hat jetzt die heiße Phase der Vorbereitung begonnen.
Bereits am Dreikönigstag um 11.11 Uhr startete in Dörlinbach die närrische Saison mit der traditionellen Bannerübergabe der Berg-un-Tal-Vereinigung an die Bremsdorfer Narrenzunft. Gleich im Anschluss wurde der Narrenbaum in der Dorfmitte von sieben Zimmerern der Firma Elztal-Holzhaus, lautstark begleitet von schön-schrägen Tönen der Säcklistrecker Guggenmusik, aufgestellt.