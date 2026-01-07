40. Berg-un-Tal-Treffen: So bereitet sich Dörlinbach auf Ansturm der Narren vor

Die Dörlinbacher Traditionszunft richtet das 40. Berg-un-Tal-Treffen aus. Mit der Bannerübergabe hat jetzt die heiße Phase der Vorbereitung begonnen.

Bereits am Dreikönigstag um 11.11 Uhr startete in Dörlinbach die närrische Saison mit der traditionellen Bannerübergabe der Berg-un-Tal-Vereinigung an die Bremsdorfer Narrenzunft. Gleich im Anschluss wurde der Narrenbaum in der Dorfmitte von sieben Zimmerern der Firma Elztal-Holzhaus, lautstark begleitet von schön-schrägen Tönen der Säcklistrecker Guggenmusik, aufgestellt.

Die Männer wussten, was sie taten, verbanden Muskelkraft mit technischem Know-how – und so war der närrisch dekorierte Baum zur Freude der Zuschauer bald aufgerichtet. Er erinnert nun alle an die närrischen Tage, die in Dörlinbach bevorstehen – tatsächlich wird es dort einiges zu sehen und zu erleben geben.

Bereits zum 40. Mal wird das Berg-un-Tal-Treffen nunmehr veranstaltet. In diesem Jahr richtet es die Bremsdorfer Narrenzunft am Wochenende des 24. und 25. Januar aus. Wie die Zunft ankündigt, lockt das Narrendorf mit 13 Ständen, Zelten und zahlreichen Buden. Auch in der Festhalle wird gefeiert: Am Samstag, 24. Januar, sorgen vier Guggenmusiken, sieben Showtänze und die beliebte Berg-un-Tal-Fahrt für Stimmung. Unterhaltung für Jung und Alt ist somit sicherlich garantiert.

Zum Umzug werden rund 2500 Häsräger erwartet

Höhepunkt ist der große Umzug am 25. Januar – rund 75 Narrenzünfte und etwa 2500 Hästräger werden auf Dörlinbachs Straßen ein farbenprächtiges Spektakel bieten, begleitet von schrägen Guggenmusiktönen. Die Zuschauer am Streckenrand können sich auf traditionsreiche Zünfte aus der ganzen weiteren Region freuen, die närrisches Brauchtum vom Feinsten darbieten wollen. Nach dem Umzug geht es mit Musik und Tänzen in der Festhalle weiter.

Die Berg-und-Tal-Vereinigung wurde 1984 von sechs Zunftvorständen aus Dörlinbach, Ettenheimmünster, Mühlenbach, Schweighausen, Welschensteinach und Wagenstadt gegründet, um eine freundschaftliche Gemeinschaft von Narrenzünften zu pflegen. Bereits 1985 fand das erste Treffen in Mühlenbach statt. Mit späteren Neuzugängen aus Heimbach und Weisweil wuchs die Vereinigung weiter. Zuletzt wurde das Treffen 2025 in Wagenstadt erfolgreich ausgerichtet. Nun kommt man also im Schuttertal zusammen.

Heute gehören dem Sechserbund die Zünfte Bremsdorfer Narrenzunft Dörlinbach, Geisberger Geisenmeckerer Schweighausen, Wälle-Bengel Ettenheimmünster, FG Wagenstädter Pflüme, Kolibacher Weisweil und die Heimbacher Waldteufel an.