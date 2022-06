2 Ganz lang gemacht: Seedorfs Keeper Marc Kost fischt einen strammen Schuss aus dem Winkel. Quelle: Unbekannt

SV Seedorf – VfB Bösingen 2:2 (2:1). Keinen Sieger gab es im Lokalderby der beiden Rivalen – sehr wohl allerdings ein unterhaltsames Duell, bei dem immerhin der Sechste gegen den Dritter gespielt hat.















Link kopiert

Gastgeber Seedorf musste indes allerdings damit hadern, eine 2:0-Führung verspielt und zahlreiche hochkarätige Tormöglichkeiten wie drei Latte- sowie Pfostentreffer nicht zu mehr Treffern ausgenutzt zu haben. Dies rächte sich im Laufe der Partie gegen einen offensiv bekannt starken und kampfwilligen Nachbarn. Der VfB wollte das Prestigeduell auf keinen Fall verlieren und stemmte sich in der letzten Spielphase trotz Unterzahl nach einem kuriosen Platzverweis gegen eine drohende 3:2-Niederlage.

Schlechtes Timing

In jener Szene Mitte der zweiten Hälfte wollte Bösingens Razvan Dobricean zu einem Kopfball hochsteigen. Doch offenbar hatte der rumänische Edeltechniker und Standardspezialist ein schlechtes Timing, unterschätzte den Ball und machte ein Handspiel. Gelb hatte er schon und so begab er sich schmunzelnd direkt nach der missglückten Aktion selber in Richtung Außenlinie.

Sportlich gab es zuvor vier schöne Treffer, allerhand weiterer Möglichkeiten und zwei Teams, die den zahlreichen Fans noch einmal etwas bieten wollten. Vom Start weg sorgte der SV Seedorf für den ersten Paukenschlag mit einem Blitztreffer nach nur 13 Sekunden zum 1:0 durch Jonas Haag, weil Michael Bantle über einen an sich harmlosen Ball schlug. Bösingen war noch völlig unsortiert.

Die Hausherren überlegen

Die Hausherren blieben die ersten 20 Minuten überlegen. Und legten nach: Einen Eckball von Hendrik Berg verlängerte der aufgerückte Abwehrspieler Marco Lenz per Kopf zum 2:0 ins Netz. Nun wachte der VfB auf, kam ins Geschehen zurück. Marius Müller schaffte nach gut einer halben Stunde den 2:1-Anschlusstreffer. Er spielte im Seedorfer Strafraum einen Gegenspieler aus und schloss mit einem Schuss ins kurze Eck ab. Kurz vor der Pause wurde ein weiterer Schuss von ihm nach Vorarbeit von Jannick Botzenhart abgeblockt (41.). Und Sekunden vor dem Pausenpfiff verhinderte SVS-Keeper Marc Kost gegen Adi Dobricean nach Zuspiel von Yannik Spät den 2:2-Ausgleich (45.). In der Nachspielzeit hatte Spät eine weitere dicke Möglichkeit.

Kost verhindert zweiten Treffer

Nach dem Seitenwechsel verhinderte Kost bei einem Freistoß des Rumänen den zweiten VfB-Treffer (48.). 120 Sekunden später hatte Seedorf die Riesengelegenheit zum 3:1: Nach einem langen Ball lupfte Mario Grimmeißen den Ball an die Querlatte (50.). Auf der anderen Seite machte es Marius Müller in der 53. Minute besser und schnürte seinen Doppelpack zur erfolgreichen Aufholjagd. Bei seinem 22. Saisontreffer schüttelte er nach einem Steilpass einen Seedorfer Gegenspieler ab und überwand Kost eiskalt.

Partie bleibt spannend

Die Partie blieb in der Folgezeit offen und spannend. Nach einem weiten Freistoß aus dem eigenen Strafraum heraus und per Kopf verlängert, ging Darius Gutekunst alleine durch und hatte Pech, dass er den Ball nur an den Pfosten schob (63.). Kurz danach musste der VfB nach besagter Ampelkarte mit zehn Mann weiter und zu Ende spielen (69.). Beinahe schnell hätten die Gastgeber dies ausgenutzt: Rafal Szopa setzte den Ball nach einem langen Eckball aus spitzem Winkel volley gegen den Außenpfosten (70.). Dafür mussten die Seedorfer nach einem Eckball von Torsten Müller einen Kopfball von Kevin Hezel auf der Linie klären (80.).

Es bleibt kurzweilig

Es blieb weiter kurzweilig: Bösingens Marius Beiter hatte die Chance zum 3:2 per Kopfball an den Pfosten nach Flanke von Benedikt Bantle. Jonas Haag startete nach einem Bösinger Ballverlust an der Mittellinie einen Sololauf, den er jedoch zu schwach abschloss (89.).

Eckball neben den Pfosten

Die letzte Chance einer ereignisreichen Begegnung hatte SVS-Spielertrainer Tobias Bea kurz vor dem Abpfiff, als er in der Nachspielzeit einen Eckball von Yannik Scheck Zentimeter neben den Pfosten setzte (90.+3). Die Partie hätte durchaus auch 4:4 enden können.

0