Aus dem Fördertopf des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) fließen in diesem Jahr rund 4 Millionen Euro in den Zollernalbkreis. Bei der Entscheidung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wurden laut Mitteilung des Landratsamts in Balingen 30 Vorhaben in zwölf Städten und Gemeinden berücksichtigt.

„Privatleute, Unternehmen und Kommunen – zahlreiche kreative und engagierte Vorhaben dürfen in unserem Zollernalbkreis von den ELR-Fördergeldern profitieren. Wir freuen uns über diese fruchtbare und nachhaltige Unterstützung, die die Lebensqualität vor Ort weiter steigert“, wird Landrat Günther-Martin Pauli zitiert.

Viele kommunale Projekte werden unterstützt

Zum Vergleich: 2024 flossen für 34 Projekte in elf Kommunen 2,6 Millionen aus dem Fördertopf in den Zollernalbkreis, im Jahr davor waren es 4,5 Millionen Euro für 49 Vorhaben in 15 Städten und Gemeinden.

Förderschwerpunkte sind Maßnahmen zur Sicherung der Grundversorgung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Bereich Innenentwicklung/Wohnen; letztgenanntem Bereich ist die Mehrzahl der Projekte aus dem Zollernalbkreis zuzuordnen.

„Neben einer Vielzahl privater Projekte werden eine ganze Reihe kommunaler Projekte unterstützt: In Dotternhausen etwa die Erweiterung des Kindergartens, in Haigerloch die Umnutzung eines Gebäudes zu einer Kita und in Meßstetten-Hossingen der Abriss eines Gebäudes zur Verbesserung des Wohnumfelds“, heißt es.

Hoffmeister-Kraut: Unser Land ist überall lebenswert

Die Landes-Wirtschaftsministerin aus Balingen, Nicole Hoffmeister-Kraut, zeigte sich erfreut über die Fördergelder, die in den Zollernalbkreis fließen: „Der starke ländliche Raum gehört fest zu Baden-Württemberg. Unser Land ist eben überall lebenswert – ob in der Metropole oder in den ländlichen Regionen. Deshalb freue ich mich sehr über die Förderung von 30 Projekten in meinem Wahlkreis. Projekte für einen starken ländlichen Raum tragen dazu bei, dass der ländliche Raum auch weiterhin ein attraktiver Ort für Familien und wirtschaftliche Akteure bleibt.“

Insgesamt fließen folgende Beträge (gerundet) in die Kommunen des Zollernalbkreises: Albstadt (ein Projekt): 202 000 Euro, Balingen (zwei Projekte): 265 000 Euro, Burladingen (6): 408 000 Euro, Dormettingen (2): 156 000 Euro, Dotternhausen (1): 750 000 Euro, Haigerloch (6): 1 Million Euro, Hausen am Tann (1): 199 000 Euro, Hechingen (1): 186 000 Euro, Meßstetten (9): 607 000 Euro, Nusplingen (1): 48 000 Euro, Straßberg (1): 136 000 Euro, Zimmern unter der Burg (1): 30 000 Euro