Hip-Hop, Schinkenfest und Traktortreffen - über das Wochenende war in der Region wieder einiges los.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Zahlreiche Gratulanten kamen in der Sporthalle der Robert-Gerwig-Schule zusammen, um den 40. Geburtstag des Skiinternats Furtwangen (SKIF) zu feiern.

Trachtenträger so weit das Auge reicht, ein Flohmarkt, Blasmusik satt und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot – beim Triberger Schinkenfest blieben am Wochenende keine Wünsche offen.

Motorradsegnung: In rekordverdächtiger Anzahl waren die Biker aus allen Himmelsrichtungen zum Feuerwehrgerätehaus in VS-Tannheim gekommen, um sich mit göttlichem Segen auf eine abenteuerliche, kurzweilige und abwechslungsreiche Motorradsaison einzustimmen.

Reger Betrieb herrschte am Sonntagnachmittag in der Furtwanger Innenstadt: Der bunte Familientag mit Naturparkmarkt und geöffnetem Einzelhandel lud zum Bummeln ein. Ein breites Warenangebot und besondere Aktionen lockten viele Besucher an.

Das Wetter ziert sich zunächst – doch dem Run auf den Familientag im Kurpark in Villingen-Schwenningen tat das keinen Abbruch.

Mit purer Muskelkraft haben die Mitglieder der Narrenzunft Frohsinn und die Sumpfohrener Zimmerzunft den 23 Meter hohen Maibaum in Donaueschingen aufgestellt, dieses Jahr allerdings erst am 3. Mai und nicht pünktlich zum 1. Mai, denn es war zu Terminüberschneidungen bei der Zimmerzunft gekommen.

Kreis Rottweil

Zum dritten Mal fand am Wochenende das Trucker-Treffen in Fluorn statt. Die PS-starken Maschinen waren von nah und fern angereist und verströmten echtes Trucker-Feeling.

Mit der „Nacht der offenen Tür“ trifft die Sulzer Feuerwehrabteilung Stadt den Geschmack der vielen hundert Besucher. Der Nachmittag gehörte den Kindern, und so wanderten ganze Heerscharen von jungen Familien auf das Gelände.

Rund 300 Läufer aller Altersklassen waren am Sonntagmorgen nach Oberndorf gekommen, um an der nunmehr 14. Auflage des Oberndorfer Lauftags teilzunehmen.

Wenn die Oberndorfer Frühlingsfest feiern, spielt das Wetter nur eine untergeordnete Rolle. Selbst als am Sonntagnachmittag der Himmel seine Schleusen öffnete, strömten die Besucher ins Städtle.

Thomas D & KBCS und die Band „Make a Move“ haben am Freitagabend beim Rottweiler Jazzfest die Herzen der Rap-Hip-Hop Fans höherschlagen lassen und für einen unterhaltsamen, stimmungsvollen und chilligen Abend gesorgt.

Curtis Stigers brachte am Samstag beim Jazzfest in Rottweil einen Hauch von Hollywood in den Stall.

Frohsinn, Harmonie, Lyra – das kann kein Zufall sein, dass die Vornamen dreier Vereine, die die Auftaktveranstaltung der Festivitäten zu 50 Jahre Gesamtgemeinde Bösingen begleiten, im Prinzip Programm sind. Programm für einen kurzweiligen und informativen Abend in der Festhalle des namengebenden Teilorts.

Zollernalbkreis

Vor einem Jahr wurde die Gartenschau in Balingen eröffnet, genau ein Jahr später fand die Veranstaltung „Kultur auf der Plaza“ statt, hierzu ließ die Stadt öffentlich jeden Bürger ein, der Lust den Rückblick auf die Gartenschau zu feiern.

Bereits zum dritten Mal wurde der kleine Weiler zwischen Bitz und Neufra zur Pilgerstätte vieler Traktorfreunde aus nah und fern, als die knatternden Schätzchen aus allen Richtungen zum Traktortreffen anrollten.

Das Landeskönigsschießen und der Schützenumzug zur Schlossparkhalle zählten zu den Höhepunkten des Landesschützentags in Geislingen.

Das Wetter war durchwachsen, dafür aber war der Verkaufsoffene Sonntag in Hechingen gut besucht, und auch in den Geschäften war gut was los.

Kreis Freudenstadt

Zum 26. Mal findet in diesem Jahr das Schwarzwald Musikfestival in Freudenstadt statt. Eröffnet wurde es von Enkhjargal Dandarvaanchig und dem Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim mit einem Crossover-Konzert.

Mit „Rottenburg tanzt!“ ging Rottenburg am Freitagabend in eine neue Runde des Jubiläumsjahres. In zehn Locations in der Altstadt konnte zu unterschiedlichster Musik abgetanzt werden.

Kreis Calw

Die zweite Outdoormesse auf dem Rathausvorplatz in Bad Herrenalb zeigte am Wochenende eindrücklich, welche Freizeitangebote die Region im Freien zu bieten hat – und was man dafür brauchen kann.

Ortenaukreis

Die Baden-Arena in Offenburg hat es dem ZDF angetan: Nach der Roland-Kaiser-Gala im Dezember gab es am Samstagabend drei Stunden Live-Unterhaltung mit der „Giovanni Zarrella Show“.

Das „Mai hoch 2 Fest“ der Wohnwagengemeinschaft Schweighausen war ein Erfolg. Bei der siebten Ausgabe der „Bergdorfgames“ gingen zehn Teams ins Rennen. Gewonnen hat eines aus Mühlenbach.

Bei idealem Wetter war das Kinderfest in Lahr am Samstag einmal mehr ein echter Selbstläufer. Alle Plätze wurden wie die gesamte Marktstraße bespielt. Der Andrang erinnerte sogar an die Chrysanthema.

Bestsellerautor Wladimir Kaminer ist im Lahrer Schlachthof aufgetreten. Er unterhielt nicht zuletzt mit aberwitzigen Wendungen und surrealen Verknüpfungen. Im Anschluss lud der Künstler zur „Russendisko“ – und riss mal wieder die Deadline.

Der Hamburger Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky ist im Schlachthof in Lahr aufgetreten. Ohne Punkt und Komma versuchte er, die Welt und insbesondere die deutsche Politik zu erklären. Dabei teilte der Künstler gegen alle Parteien im Bundestag aus.

700 Menschen versammelten sich am Samstag vor dem Ettenheimer Rathaus, um sich für Toleranz, Respekt und Demokratie auszusprechen. Die Nachricht der Redner war klar: gemeinsam gegen Hetze, Menschenfeindlichkeit und rechts einstehen.