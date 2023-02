Das war am Wochenende in der Region los

20 Das Fohrebobbele ist richtig glücklich über den tollen Jubiläumsumzug der St. Georgener Narrenzunft. Foto: Schuster

Vielerorts waren am Wochenende wieder die Narren unterwegs, aber auch sonst war einiges geboten. Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Die Narrenzunft Schonach hat am Samstag ihren traditionellen Zunftabend veranstaltet. Vom Termin eine Woche vor der Fasnet wich man, dem Schwarzwaldpokal zuliebe, ab. Das gab aber natürlich Futter für das Thema des Abends.

Der Zunftball der Narrenzunft Weigheim erwies sich einmal mehr als der perfekte Einstieg in das überregional beliebte Wiegemer Fasnetwochenende. Ein närrisches Ereignis der besonderen Art war auch der Fasnetsumzug der Narrenzunft Weigheim, der am Wochenende ein Garant dafür war, dass tausende von Hästrägern und Besuchern in den östlichsten Stadtteil des Oberzentrums pilgerten.

Drei Stunden Programm und noch lang kein Ende: Die Narren in Donaueschingen feiertenn den Fasnetsauftakt.

Einen rundum gelungenen Auftakt der Hüfinger Saalfasnet bildete am Wochenende der Kolpingball in der Hüfinger Festhalle.

Der Urviecherball ist in Bad Dürrheim ein Saalfüller und Publikumsmagnet - einmal mehr war die "Siedepfanne" voll bis unter das Dach.

Zahlreiche Zuschauer erfreuten sich am Sonntag trotz regnerischem Wetter am farbenprächtigen und von vielen Hexen geprägten Umzug in Niedereschach.

Am Sonntag stand der große Jubiläumsumzug der Narrenzunft St. Georgen auf dem Programm. Und da war richtig was los.

Ein gelungenes Comeback hat der Zunftball der Villinger Narrozunft hingelegt: Unter dem Motto "Neustart – Alles auf Anfang" zeigten die Akteure, dass sie die Fasnet im Blut haben und rissen die Zuschauer in der Tonhalle mit ihrer guten Laune mit.

Seit 2013 veranstalten die Narrenzunft und der Liederkranz das Schömberger "Facklafiar- und Wirtshausliedersingen". Jetzt konnten die Gäste wieder einen wunderbaren Wirtshausabend genießen.

Das historische Burladinger Fasnetsspiel lockte die Massen auf die Straße. Rund 250 Akteure waren unterwegs, allein an die 1000 sahen "Die Weiberwallfahrt".

Die Heiligenzimmerner Narrenzunft hat erstmals zur "Flegga-Fasnet" eingeladen.

Ihr 60-jähriges Bestehen hat die Narrenzunft Tannenburgmit dem 52. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg zusammengelegt: Drei Tage lang herrschte Frohsinn in der Bäratalgemeinde.

Die Saalfasnet ist eröffnet. Beim Bunten Abend des Musikvereins Boll ging es unter dem Motto "Endstation Lachen" hoch her.

"Von und für Frauen" hat die Vetterzunft Harthausen als Motto für ihre Frauenfasnet gewählt. Da war nicht nur das "Bäsle vom Juhe", Tanja Ebner, total begeistert.

Zum Jubiläum "100 Jahre Fassdaubenrennen" hat der Wildbader Bürgermeister Marco Gauger die zahlreichen Gäste im Festzelt neben der Skihütte auf dem Sommerberg begrüßt.

Die Wildberger Narrenzunft feierte am Samstagabend in der Halle zwischen Effringen und Schönbronn ihr 30-jähriges Bestehen mit dem Lompaball.

"Hut ab vor dieser Kapelle", sagte Landrat Roland Bernhard beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Mötzingen. Hunderte Gäste erlebten am Wochenende nicht nur ein feierliches Jubiläum, sondern auch beste Blasmusik.

Das war ein Auftakt nach Maß: Trotz Nieselregen und nasskalter Witterung strömten am Freitag unzählige Besucher zum Nachtumzug, mit dem die Narrenzunft Waldmössingen das viertägige 30. Ringtreffen des Narrenrings Oberer Neckar eröffnete.

Mehr als 80 bunte Narrengruppen, viele Zuschauer, gute Stimmung am Straßenrand und trockenes Wetter: Alles passte beim zweiten Nachtumzug der Rottweiler Reichsstetthexa.

Zahlreiche Bürger lockte der Beffendorfer Bürgerball in die Festhalle. Einige von ihnen landeten sogar auf der Bühne.

In Schiltach haben fünf Schnurrgruppen und am Abend auch die Stadtkapelle mit vollem Programm ihr feierwütiges Publikum in insgesamt elf Lokalen begeistert.

Als Hit seit über 50 Jahren gilt die Aacher Fasnet und auch dieses Jahr war in der Aacher Halle viel Stimmung und gute Laune angesagt.

Da war selbst die Narrenzunft sprachlos. Als am Samstag um 14 Uhr vor dem Rathaus der Kinderumzug startete, war der Marktplatz von einer großen Menschenmenge gesäumt.

Wortwörtlich proppenvoll war das Haus des Gastes in Waldachtal-Lützenhardt am Samstagabend, wo gute Laune, Party und närrische Unterhaltung angesagt waren.

Der erste "Galli-Halli-Hexenball" der Bühlersteiner Hexen in der Gutacher Festhalle war ein voller Erfolg. Alle zwölf geladenen Zünfte waren gekommen, die Stimmung war hervorragend und die Halle bebte.

Endlich konnten es die Musiker der Stadtkapelle Wolfach beim Musikerball wieder närrisch krachen lassen. Drei Jahre hatte die Geduldsprobe bis zum kreativen und farbenfrohen Einzug zum Ball unter dem Motto "Kings and Queens" gedauert.

Der Komiker Jürgen von der Lippe war mit seinem aktuellen Programm "Voll Fett" im Lahrer Parktheater zu Gast. Er knöpfte sich nicht nur die Sprache der Jugend, sondern auch die der Senioren vor. Auch die Politik blieb von dem Komiker nicht verschont.

Riesenstimmung, schräge Musik und eine prall gefüllte Sternenberghalle: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause waren die Narren beim 23. Guggefescht der "Driewili Stampfer" in Friesenheim außer Rand und Band – und feierten ausgelassen.

Mit einem grandiosen Feuerwerk der Narretei haben die "Schergässler" die heiße Phase der fünften Jahreszeit eröffnet. Es war mit Händen zu greifen, wie sehr das närrische Auditorium nach den Jahren der Pandemie diesen Abend herbeigesehnt hatte.