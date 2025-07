In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Kulturnacht in Schwenningen, Open-Air-Metal-Festival in Irslingen oder Sommertreffen der Oldtimerfreunde in Bad Liebenzell: Am Wochenende war in der Region wieder einiges geboten.

Eine Auswahl der Veranstaltungen haben wir hier zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Die 18. „Lange Schwenninger Kulturnacht“ lockte laut einer gemeinsamen Mitteilung der Stadtverwaltung und des Polizeipräsidiums Konstanz circa 20.000 Menschen in die Innenstadt. „Dort begeisterten über 1000 Akteure eine laue Sommernacht lang mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Kunst und Kulinarik, ganz nach dem Motto ’Voll Schön’, heißt es weiter in der Mitteilung.

In der Städtischen Galerie in Schwenningen wurde die Ausstellung „Zwischen Bestand und e-Gestell“ eröffnet. Sie nutzt digitale Kunst als Werkzeug und Mittel zur kritischen Reflexion.

50 Jahre Tennisclub Unterkirnach wurden am Samstag auf dem Gelände des TC und im Zelt des befreundeten Nachbarvereins FC Alemannia mit einem unterhaltsamen Programm gefeiert.

Das war am Wochenende eine grandiose Geburtstagsfeier zum 750-jährigen Bestehen von Schonach. Ein Höhepunkt war der Auftritt von DJ Ötzi.

Ein voller Erfolg wurde einmal mehr das Sommerfest der Bregtalschule in Furtwangen. Dabei konnte auch das 50-jährige Bestehen des Freundeskreises gefeiert werden.

Im ansonsten in idyllischer Ruhe gelegenen Kurgarten in Villingen herrschte am Wochenende wegen des Süddeutschen Kunsthandwerkermarktes wieder einmal Hochbetrieb.

6500 Gummienten schwammen bei dieser 27. Auflage des Entenrennens in Villingen von der Brigachbrücke am Inselparkhaus zu der Brücke am Paradiesweg in Richtung Bahnhof.

Das Achdorfer Festwochenende zog viele Besucher an. Die Theater-Aufführung wurde zum Höhepunkt des Tages.

Das viertägige Waldfest bei der Buche des Musikvereins Döggingen kam in diesem Jahr mit einer Premiere daher.

Beim Jubiläumswochenende zum 750. Geburtstag wird Altoberndorfs Vergangenheit greifbar. Doch auch das Ehrenamt der Bürger in der Gegenwart verdient Achtung.

Das siebte Wolfweez Open-Air-Festival der Irslinger Musikinitiative hat am Wochenende weit mehr als 1000 Fans der Metal-Musikszene in den Dietinger Teilort gelockt.

Gut vorbereitet und organisiert war das 18. Dorffest in Herrenzimmern, das sieben Vereine und der Vereinsring in bewährter Weise in die Dorfmitte „zauberten“.

Der Schramberger „Kulturbesen in Szene 64“ lud am Freitagabend zu seinem ersten Sommer Open-Air-Konzert 2025 mit „Tina T. Cover No 1“ ein.

Die Feuerwehrabteilung Balingen hat ihr 175-jähriges Bestehen am Samstag auf dem Messegelände riesengroß gefeiert. Mehr als 2000 Neugierige staunen, lernen und machen mit.

Am Samstag kurz nach dem Mittag startete in Grosselfingen das allererste Bambini-Hohenzollern-Turnier. Die Spielbegeisterung bei den kleinen Fußballern ist enorm.

Die Landessportschule Albstadt als renommierte Bildungseinrichtung feierte ihren 75. Geburtstag. Dazu gehörte ein Festakt für geladene Gäste und der Tag der offenen Tür am Samstag.

Der zweite Salmendinger Dorfkindertag ist ein voller Erfolg. Gemeinde, Vereine, Institutionen, Eltern: Alle sind höchst engagiert.

Beim Dorffest in Hossingen waren viele Vereine mit verschiedenen Angeboten vertreten.

Tausende Besucher und Teilnehmer haben in Rangendingen gemeinsam Lieder angestimmt – ein Ereignis mit gigantischem Klang. Einige Eindrücke davon.

Das Sommernachtspicknick der Stadtkapelle Haigerloch war ein Erfolg.

Die Stadtteilfeste im Rahmen von 50 Jahre Balingen finden den ganzen Sommer über statt. Endingen war am Wochenende an der Reihe.

Die Zuschauer kamen wieder voll auf ihre Kosten beim 53. Obernheimer Motocross. Alljährlich zieht das Event vor allem am Sonntag viele Besucher an.

Das „Schwarzwald Air“ fand diesmal auf der Freudenstädter Gartenschau im „Tal X“ statt. Auf der Bühne standen neben den Dorfrockern auch „Edel Tattoo“ und die „Bla-Bli-Bla-Blasmusik“.

Comic-Zeichner und Autor Sascha Hommer hat bei seiner Lesung in Baiersbronn seine Version des Märchens „Das kalte Herz“ vorgestellt.

Das Freudenstädter Stadtfest im nun wieder traditionellen Format kam am Wochenende bei den Besuchern gut an. Entsprechend voll wurde es auf dem Marktplatz.

Der Musikverein Dießen beging am Wochenende den Höhepunkt seines Jubiläumsfests – und viele feierten mit.

Wenn Vollmaringen zum Dorffest lädt, dann ziehen alle Vereine und Akteure im Ort an einem Strang. Kein Wunder, dass die Party so gut ankommt.

Zum 950. Stadtjubiläum ziehen über 2000 Menschen durch die Calwer Innenstadt – mit besonderem Höhepunkt.

Die Dorfhocketse brachte am Wochenende gefühlt ganz Simmozheim und viele Gäste aus der Umgebung zu einem fröhlichen Sommerevent zusammen.

Die Double Stage der Nagolder Seminarturnhalle geriet zu einem Klangkosmos aus Funk, Rock, Pop, Ska und Indie, der alle Sinne bewegte. Und Cocktails gab’s obendrein.

Das malerische Städtle von Bad Teinach-Zavelstein bildete am Sonntag die passende Kulisse für den Naturpark-Markt.

Fast 7000 Besucher strömten zur Enzbeleuchtung – ein neuer Rekord, der die große Anziehungskraft dieser traditionellen Veranstaltung in Bad Wildbad eindrucksvoll bestätigt.

Im Kurpark von Bad Liebenzell sind 640 Schätze zu bestaunen gewesen. Beim Sommertreffen der Oldtimerfreunde Bad Liebenzell kamen Liebhaber aller Fahrzeugarten auf ihre Kosten.

In Oberweier gab es am Wochenende gleich zwei Gründe zum Feiern: Das 125-Jährige der Feuerwehr und der 100. Geburtstag des Musikvereins.

Sechs Bands, drei Blasorchester, vier Bühnen und rund 13 000 Lämpchen – das Lichterfest im Lahrer Stadtpark bot eine Kombination aus Klang, sommerliche Stimmung und visueller Magie.