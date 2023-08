Ob Konzert, Sportcontest oder Hockete: Am Wochenende war trotz durchwachsenem Wetter einiges geboten. Wir blicken zurück.

Viele Menschen zog es am Wochenende in der Region nach draußen - sie ließen sich die Stimmung von Wolken und Regen nicht verderben.

In Villingen-Schwenningen war Sommersound VS: Los ging es mit dem Konzert von Nico Santos, als Zweites begeisterte Alvaro Soler, den Abschluss machte Giovanni Zarrella.

2000 Fans haben sich das traditionelle öffentliche Eistraining der Schwenninger Wild Wings nicht entgehen lassen.

Nach vier Jahren Ruhe fand in Schönwald die elfte Auflage des internationalen Waterslide-Contests statt.

Das Tauziehfest in Unterkirnach zog viele Schaulustige an.

Experimentelle Klang- und Medienkunst vor beeindruckender Kulisse – das bot das Festival Reservoir in Vöhrenbach.

Zum Auftakt des Innenhof-Festivals in Villingen-Schwenningen bringen die Musiker den Innenhof mit harten Klängen zum Beben – und begeistern aber auch mit Gänsehaut-Balladen.

In Fürstenberg war am Wochenende einiges geboten: Der Berg ruft und Tausende kommen. Kapellen unterhalten die Gäste mit Livemusik. Am Samstagabend gab es kaum mehr ein Durchkommen, ob im Festzelt oder in der Bar. Dutzende Helfer sind im Einsatz und beweisen, dass sie ein eingespieltes Team sind.

Viele Besucher erlebten am Neckarstrand in Sulz, der in die Halle 16 verlegt wurde, eine spanische Urlaubsnacht.

In der herrlichen Atmosphäre der Klosterkirche in Oberndorf empfingen die Organisatoren des 28. U-19-Turniers um den Sparkassen-Finanzgruppe-Cup am Samstagabend zahlreiche Ehrengäste, Sponsoren sowie Vertreter der teilnehmenden Mannschaften.

Beim Springfield-Festival in Epfendorf kamen die Besucher voll auf ihre Kosten.

Es wurde gesungen und getanzt beim ersten Schlager- und Volksmusikfestival in Balingen. Vier Bands heizten den Besuchern kräftig ein.

Über einen guten Besuch freuten sich die Schaiblin-Hexen aus Stetten am Samstag bei ihrem Sommerfest auf dem Parkplatz vor dem Schützenhaus. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Jubiläums „20 Jahre Schaiblin-Hexa“ statt.

Trotz der schlechten Witterung erfreute sich der Auftakt des 41. und in dieser Form letzten Wasenfests am Sonntag in Weilen unter den Rinnen wieder einer großen Beliebtheit.

Das Melchinger Lindenhoftheater spielt Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Open-Air im Römermuseum in Stein. Eine sehenswerte Inszenierung, die trotz miesem Wetter zum Auftakt dem Publikum gut gefiel.

„Taste the music! – lautete das Motto des Gastspiels, das die Gruppe beim „Bandsommer“ auf dem Ebinger Bürgerturmplatz gab. Ein Geschmack, der vielen Albstädtern schon bekannt ist, aber immer wieder zusagt.

Zum 37. Mal sorgten die Vereine in Rottenburg bei der "Zwiebelberdahockete" dafür, dass die Freunde der Spezialität zwei Tage lang voll auf ihre Kosten kamen.

Unter dem Motto „Keramik zwischen Kunst und Handwerk“ gab es am Wochenende auf dem Marktplatz in Freudenstadt wieder den Töpfermarkt.

Einen besonderen Abend erlebten die etwa 120 Zuschauer mit dem Film „Wildwestwegs“ beim Open-Air-Kino im Kreuzgarten in Alpirsbach. Dabei stellte sich der Regisseur Marco Ruppert auch den Fragen des Publikums.

Das große Höhenfeuerwerk konnte beim Lichterfest in Baiersbronn nach dem ersten Schauer dennoch stattfinden – und die Veranstalter sowie Tausende von Besuchern ließen sich ihre gute Laune vom Wetter sowieso nicht vermiesen.

Musik vom Feinsten verwöhnte erneut zahlreiche Zuhörer in der Wildberger Stadtkirche. Das Konzert war Teil der Sommermusik im Oberen Nagoldtal.

Rund um die Klosterkirche lockten am vergangenen Wochenende nicht nur bunte Buden mit Kunsthandwerk und Geschenkartikeln nach Bad Herrenalb, auch die Vereine waren aktiv, um besondere Spezialitäten zu präsentieren.

Bei „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ in Calw lernt man als Zuhörer so einiges – und kommt als Musikfan voll auf seine Kosten.

Die Tribute-Show „Forever Amy“ war in Calw eindrucksvoll – wenn auch die Zahl der Zuschauer enttäuschte.

Annähernd 100 Gäste und Musiker ließen sich vom durchwachsenen Wetter am Freitag nicht abhalten: Gemeinsam feierten sie in Landelins Garten in Ettenheimmünster ein Sommerfest – das glückte, obwohl es Petrus mit der Veranstaltung nicht gut meinte.

Bei der 39. Auflage des Moosenmättle-Open-Air in Wolfach haben sich in diesem Jahr handgemachte Rockmusik und gut aufgelegte Konzertbesucher getroffen. Die weiteste Anreise hatte eine Musik-Gruppe aus Südafrika.

Das Open-Air-Konzert in Hausach zugunsten der sogenannten Bärenkinder, Ben Armbruster und Jakob Klausmann, ist ein Erfolg gewesen.

Der Schwanauer Kultursommer ist mit der Kappel-Grafenhausener Band am Freitag in seine erste Auflage gestartet. Zum mit dem SV Wittenweier organisierten Auftakt strömten zahlreiche Gäste aus der Region in die Elzhalle – und wurden nicht enttäuscht.