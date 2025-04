Am Wochenende war in der Region wieder einiges los. Unsere Zusammenfassung bietet einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los - von verkaufsoffenen Sonntagen, Ostermärkten bis hin zu musikalischer Unterhaltung.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Ein voller Erfolg war die Konzerttour der zu einem Projektchor zusammengeschlossenen Tuninger Stimmen, des Xangverein Niedereschach und des Sunthauser Chores SAM (Songs And More). Unter dem Motto „Music is Freedom“ fand die Tour statt und nun ihren rundherum gelungenen Abschluss am vergangenen Samstagabend in der gut besuchten Bodenackerhalle in Fischbach.

Ralf Sulzmann ist als neuer Aldinger Bürgermeister feierlich ins Amt eingeführt worden.

Zum Festakt „100 Jahre Sportschützenverein Schonach“ kamen zahlreiche hochkarätige Gäste. Viele Ehrungen für Verein und Mitglieder, ein Rückblick auf die Historie sowie diverse Darbietungen prägten den Abend.

„Wenig kann manchmal sehr viel sein!“ Kaum ein Vortragender bei Michael Hoyers Veranstaltungsreihe „story-vs“ konnte diesen Satz bisher so gut belegen wie Erik Peters mit „Himalaya Calling“. Er faszinierte die Besucher in der Neuen Tonhalle in Villingen.

Das Musikfrühstück des Akkordeonvereins und der Tannheimer Kapelle lockte zahlreiche Gäste an. Schon nach wenigen Wochen waren alle Tickets ausverkauft. Die Besucher genossen die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.

Drei tolle Tage erlebten die Besucher in Schwenningen. Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentierte der Handel sein Angebot. Die Waren der Marktschreiergilde fanden reißenden Absatz. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gab es auf dem Marktplatz.

Freunde treffen, Musik hören, tanzen und abfeiern: Die im Rottweiler Veranstaltungskalender fest etablierte lange Partynacht hat am Samstag wiederum viele Besucher angelockt.

Im Duett und als Solokünstler begeisterten Hansy Vogt und Alexandra Hofmann am Samstagabend in der vollen Sulzer Stadthalle die Schlagermusikfans. Mit dabei waren die unverwüstliche Frau Wäber und „Kucki“, der Kuckuck in der Schwarzwalduhr.

Munteres Blöken ist von der Weide vor dem Schafstall zu hören. Der Schäferbetrieb von Marcel Tietze hatte zum Tag des offenen Stalls nach Zimmern eingeladen.

Zu einem Konzert mit dem evangelischen Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger lud die katholische Kirchengemeinde im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums in die Pfarrkirche St. Michael in Lauterbach ein.

Wenn „Sulz blüht“, zieht es Menschen in die Stadt. Kühlere Luft als am Samstag störte kaum, das Angebot erwärmte umso mehr.

Der Blick aus dem Fenster in die Sonne lockte nach draußen, aber dort kam die kühle Ernüchterung. Da hilft nur Bewegung, und die gab es für die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in Schramberg beim Biathlon oder auch beim Schlendern durch die Fußgängerzone.

Mit einem Festakt und einem umfangreichen Programm haben die Stettener das 750. Jubiläum des Burladinger Ortsteils begangen.

Die besondere Atmosphäre macht’s: In Scharen kamen die Besucher zum ersten Ostermarkt der heimischen Hobbykünstler in Geislingen.

Geschätzt 1200 Besucher zählte die Mallorca-Party in der Balinger Volksbankmesse. Mickie Krause und Konsorten lieferten am Samstagabend genau das, was ihre Fans erwarteten.

Der verkaufsoffene Sonntag „Bisinger Frühling“ war bei sonnigem Wetter durchaus ein Erfolg, obwohl die Besucherzahlen geringer waren als in früheren Zeiten.

„Frühlingsgefühle“ lautete das Motto am verkaufsoffenen Sonntag in Meßstetten – und der Frühling brachte die Besucher.

Beim Angrillen 2.0 in Albstadt war weniger los als 2024 – aber das Essen viel Leckerer: ein toller Hauptgang zum Menü „Verkaufsoffener Sonntag“ und Flohmarkt.

Zum zweiten Mal hat am Samstag das Metal Meeting in Bieselsberg stattgefunden. Veranstalter, Bands und Besucher sind begeistert. Besonders die familiäre Atmosphäre macht das kleine Festival zum Geheimtipp.

Herrliches Frühlingswetter lockt am Wochenende viele Besucher zum 20. Frühjahrs- und Ostermarkt auf die Sonneninsel Dobel. Sie erwartete ein buntes Angebot.

Der „Calwer Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag ist ein voller Erfolg. Auch dank des tollen Wetters.

Mit großer Begeisterung und sehr viel sportlichem Ehrgeiz kämpften die Grundschüler der Raumschaft beim traditionellen Horber Schwimmtag der Grundschulen um den großen Wanderpokal.

Der Jugendausschuss des TC Dettingen verbreitete an einem Aktionstag mit Sport, Spiel und Bewegung eine Botschaft gegen Rassismus.

Der Horber Frühling 2025 gelingt. Statt fester Bühnen und Programm gibt es diesmal Spontan-Auftritte. Warum das wohl auch der Durchbruch für den Kunsthandwerker-Markt war.

In der ausverkauften Europa-Park Arena wurden am Wochenende nicht nur herausragende Leistungen in der Unterhaltungs- und Medienbranche ausgezeichnet. Unzählige Stars und Prominente feierten mit den rund 1200 Gästen ein rauschendes Fest.

Die „Frühlingsblüten“ beim Konzert des Musikvereins Mahlberg haben am Samstag in der Stadthalle viel Abwechslung geboten. Die musikalische Leistung war außergewöhnlich.

Der TuS Reichenbach hat ein rauschendes Fest in der Geroldseckerhalle gefeiert. Die Reise durch die Zeit kam sehr gut an.

Zur Matinee bot das Oberweierer Orchester unter der bewährten Leitung von Adam Kalbfuß seinen Gäste in der voll besetzten Waldmattenhalle ein hochklassiges Konzertereignis. Überirdisch schön und sanft erklang die Solo-Violine von Yuka Kuwano.