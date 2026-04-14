4,3 Millionen Euro: Kläranlage Meißenheims wird teurer als geplant

Die Meißenheimer Anlage soll für rund 4,3 Millionen Euro umfassend modernisiert werden. Ursprünglich waren 2,9 Millionen Euro dafür eingeplant.
Die Kläranlage in Meißenheim steht vor einer umfassenden Sanierung. Über den Stand der Planung informierte der Ingenieur Mario Bitsch von Weber Ingenieure am Montag im Gemeinderat. Das Ingenieurbüro hat den Auftrag für das Projekt erhalten. Ziel der Maßnahme sei es, die Anlage technisch zu modernisieren und langfristig einen sicheren, effizienten und nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro brutto, so Bitsch.