Bei strahlendem Sonnenschein feierte die Stadt gemeinsam mit zahlreichen Gästen die feierliche Einweihung des neuen Betriebs- und Bürogebäudes im Gewerbegebiet Kastell.

Der Tag der offenen Tür bot nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der neuen Räume von Sozialstation, Stadtwerken und Stromversorgung, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Zeichen der Zukunftsfähigkeit

Bürgermeister Jens Keucher begrüßte die zahlreichen Gäste mit einer Rede, in der er die Bedeutung des Neubaus für die Stadt unterstrich.

„Dieses Gebäude ist ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unserer kommunalen Dienstleistungen. Es bringt Menschen, Ideen und Kompetenzen an einem Ort zusammen und ist Ausdruck unserer gemeinsamen Investition in ein lebenswertes Morgen.“

Videos und Musik

Anschließend führten Tina Nagel und Wolfram Röhrig durch das weitere Programm. In einer kurzweiligen Ansprache mit persönlicher Note betonten sie die vielen Hände und Köpfe, die das Projekt getragen haben – und kündigten an: „Manches lässt sich schwer in Worte fassen – deshalb zeigen wir es lieber in Bildern.“

Tina Nagel und Wolfram Röhrig führen durch das Programm. Foto: Stadt Sulz

Die eigens produzierte Videopräsentation gab eindrucksvolle Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Gebäudes. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Einweihung von Celina Marsall am Klavier.

Draußen ist jede Menge los

Im Anschluss erkundeten die Besucher neugierig das neue Gebäude. Helle Büros, moderne Technik und großzügige Aufenthaltsräume zeigen, wie funktional und zugleich einladend kommunale Gebäude heute gestaltet sein können.

Auch im Außenbereich war einiges geboten. Die engagierte Bürgergruppe „Wir auf Kastell“ verschenkte vorbereitete Setzlinge zum Mitnehmen, das Netzwerk Streuobst versorgte die Gäste mit erfrischender Apfelschorle, und der italienische Kaffeewagen il piccolo Viaggio rundete das kulinarische Angebot ab.

Das Netzwerk Streuobst versorgt die Gäste mit erfrischender Apfelschorle. Foto: Stadt Sulz

Karl-Heinz Titsch unterhielt die Gäste mit Akkordeonmusik. Ein echtes Highlight: der 3S-Hubsteiger, der spektakuläre Aussichten über das Gelände ermöglichte.

Der Tag der offenen Tür war nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch ein starkes Zeichen für gelebte Gemeinschaft, Wertschätzung und Zusammenarbeit.