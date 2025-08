Die Sperrung der Hauptstraße am Schweizer Nationalfeiertag sorgte für Frust bei den Geschäftsleuten in Weil am Rhein. Der 1. August ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.

Hintergrund ist die Verschiebung des 3-Länder-Stadt-Festivals (3LSF) vom angestammten Termin Mitte Juni auf das erste August-Wochenende, bedingt durch das Festival, das die Stadt Weil am Rhein anlässlich des Eurovision-Song-Contests im Mai auf die Beine gestellt hatte.

Es seien jede Menge Kunden weggeblieben, berichtet Axel Teubner, Inhaber des Modehauses Ermuth, auf Nachfrage unserer Zeitung. Er berichtet von einem zweistelligen Minus bei der Kundenfrequenz. Dies gehe dann auch mit einem Umsatzrückgang Hand in Hand. Die Kunden, die dennoch gekommen seien, hätten sich dann auch beschwert. Dies nicht nur wegen der fehlenden Parkplätze, sondern auch, weil die Bewirtungsstände an der Hauptstraße erst spät am Nachmittag geöffnet haben. Teubner kritisiert auch, dass der Abbau noch den ganzen Montag angedauert habe. In anderen Städten würde direkt am Sonntag abgebaut.

Kritik an langer Sperrung

Paul Klute, Geschäftsführer der Drogerie Rühle, hofft, dass es bei einer einmaligen Verschiebung des 3-Länder-Stadt-Festivals bleibt. „Die Hauptstraße am 1. August zu sperren hat mich nicht gefreut“, sagt Klute und betont, dass der Schweizer Nationalfeiertag einer der umsatzstärksten Tage für den Einzelhandel in der Region sei. Er selbst finde das 3-Länder-Stadt-Festival super. „Es gefällt mir persönlich ganz gut“, betont er. Als besonders unglücklich empfand er die lange Straßensperrung und das Parkverbot bereits ab dem 30. Juli. Viele Kunden, die am Morgen des 30. Juli an der Hauptstraße geparkt haben, hätten die Schilder übersehen. Etliche der gesperrten Parkplätze seien weder für Stände oder den Auf- und Abbau benötigt worden, stellt er zudem fest. Im Laufe des Tages seien dann Knöllchen verteilt worden, berichtet er. Ihm seien die Schilder zunächst auch nicht aufgefallen, ergänzt er. Gewünscht hätte er sich eine Information der Anwohner und Geschäftsleute seitens der Stadt.

„Eine Katastrophe“, sagt Joachim Bregger vom Fahrradfachgeschäft Bike Supply zur Sperrung der Hauptstraße. „Das war nicht gut für uns“, betont er und verweist darauf, dass die Kunden ausgerechnet an einem der umsatzstärksten Tage des Jahres das Geschäft nicht anfahren konnten.

Schweizer sind verärgert

„Die Schweizer Kunden, die zu uns in den Laden gekommen sind, waren verärgert“, berichtet Nicole Kröhnke-Strauß vom Porzellanhaus Lang. Die Kunden hätten von Chaos gesprochen, angesichts der Sperrung der 20er-Zone und der zahlreichen gesperrten Parkplätze, insbesondere des komplett gesperrten Sparkassen-Parkplatzes. Der gesamte Verkehr sei durch die Schillerstraße gefahren, wo es dann auch keine freien Parkplätze mehr in der Nähe ihres Geschäfts gegeben habe, sagt Kröhnke-Strauß. Gerade Schweizer Kunden aus Bottmingen und Riehen kämen am 1. August gezielt mit dem Auto. Vor allem für die älteren Kunden sei das Parkhaus in der Dreiländergalerie zu weit weg.

„Uns hat es weniger getroffen“, sagt Christian Johann von „Schöne Mode“. Sein Modehaus liegt außerhalb des gesperrten Bereichs und war somit noch mit dem Auto erreichbar. Viele Schweizer Kunden hätten jedoch nicht gewusst, wie sie zum Zoll zurück kommen. Das hätte man besser ausschildern beziehungsweise im Vorfeld besser kommunizieren können, sagt er. Man hätte die Hauptstraße eventuell auch in eine Richtung öffnen können, meint Johann. Für sein Unternehmen sei normalerweise der Samstag der stärkere Tag. Hier habe sich eher der Brand beim Kaufring negativ ausgewirkt. „Ich muss aber auch sagen, dass das 3-Länder-Stadt-Festival viele Kunden in die Stadt gelockt hat“, sagt er abschließend.

Das sagt die Stadt

„Ich freue mich sehr, dass das 3LSF so erfolgreich war und das Stadtfest Tausende von Menschen angezogen hat, auch viele aus der Schweiz“, sagt Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und ergänzt: „Die Stadt hat sich super präsentiert, wie mir viele Besucher von außerhalb Weil am Rheins gesagt haben. Dies hat auch dem Einzelhandel genutzt, viele Geschäfte waren sehr gut besucht. Geparkt wurde in den Parkhäusern Insel, Dreiländergalerie, Kaufring und auf der Hauptstraße nach dem Schlaufenkreisel Richtung Altweil.“

Der Weiler Kulturamtsleiter Peter Spörrer ergänzt: „Das 3LSF fand 2025 am traditionellen Termin des Kieswerk Open Air statt, da dieses Festival in diesem Jahr kapazitätsbedingt nicht zusätzlich zum außerplanmäßig veranstalteten ESC-Festival durchgeführt werden konnte. Der Termin war bewusst gewählt worden, weil davon ausgegangen wurde, dass durch den Feiertag am 1. August in der Schweiz noch mehr Menschen aus dem Nachbarland an dem Freitag nach Weil am Rhein zum 3LSF kommen können.“

Der Termin für das 3LSF im Jahr 2026 sei noch nicht fixiert, erklärt er auf Nachfrage. Es sei derzeit aber vorgesehen, das Festival wie in den Vorjahren im Juni durchzuführen.