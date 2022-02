Erleichterung und Freude bei Einzelhändlern in St. Georgen

1 Das Schild, das die Kunden von "Käte’s Mode" auf die 3G-Regel hinweist, kann entfernt werden. Denn die Regel tritt mit der neuen Corona-Verordnung ab Mittwoch außer Kraft. Foto: Moser

Schnell hat sich die Nachricht am Dienstag unter den St. Georgener Einzelhändlern verbreitet: Ab diesem Mittwoch müssen keine 3G-Nachweise mehr kontrolliert werden. Denn die Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel sind Geschichte. Doch unter die große Hoffnung mischt sich auch Kritik.















St. Georgen - Das Schild, das von innen an die Ladentür von "Käte’s Mode" geklebt ist, muss Mitarbeiterin Claudia Reinert an diesem Mittwochmorgen noch entfernen, "und dann darauf hoffen, dass die Leute es auch mitbekommen haben". Denn dass die 3G-Regel im Einzelhandel mit der neuen Corona-Verordnung außer Kraft tritt, ist erst seit Dienstagnachmittag bekannt. Bei den Einzelhändlern in der Bergstadt dürfte die Nachricht trotzdem innerhalb kürzester Zeit wie eine Bombe eingeschlagen haben. Die Erleichterung ist groß – genauso wie die Hoffnungen.