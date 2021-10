Strengere Kontrollen des Ordnungsamtes sind in Villingen-Schwenningen nicht leistbar

3G-Regel in der Gastro

1 Wird die 3G-Regel in der Gastronomie eingehalten? Tests zeigen, dass das häufig nicht der Fall ist. Foto: Dedert

Die mangelnde Überprüfung von 3G-Nachweisen in der Gastronomie, die sich im Rahmen eines Redaktionstests des Schwarzwälder Boten gezeigt hatte, ist auch dem zuständigen Bürgeramt nicht neu. Auf verdeckte Kontrollen wird aber verzichtet – nach der Kritik im vergangenen Jahr.















Villingen-Schwenningen. - Mit veralteten oder gefälschten Test-Zertifikaten war der Schwarzwälder Bote in dieser Woche losgezogen, um die weiterhin in der Gastronomie vorherrschende 3G-Regelung zu testen. Denn: Nachdem am Montag die kostenlosen Corona-Tests nur noch für bestimmte Berechtigte angeboten werden, wird eine Flut von gefälschten Zertifikaten erwartet und vielerorts auch festgestellt.

Einlass auch ohne 3G-Nachweis

Die Erkenntnis: Die Kontrollen der 3G-Regeln waren – zumindest bei den betroffenen Betrieben – mangelhaft. In jedem der Fälle war den Mitarbeitern unserer Redaktion auch ohne gültigen Nachweis Einlass gewährt worden. Sogar selbst ausgestellte Zertifikate wurden akzeptiert.

Fälschungen bekannt

Auch der Stadtverwaltung und dem zuständigen Bürgeramt, welches für die Kontrollen zuständig ist, ist bekannt, dass sich Gäste mithilfe von Fake-Zertifikaten Zugang zu Restaurants und Kneipen verschaffen. "Aus privaten Quellen ist bekannt, dass Testnachweise schon seit deren Einführung gefälscht werden", erklärt die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Überprüfung sei nicht schwierig

Bekannt seien beispielsweise veränderte Kopien, bearbeitete PDF-Seiten oder Screenshots von digitalen Impfnachweisen, die jedoch von anderen Personen sind. Brunner: "Die Prüfung der Zertifikate ist allerdings nicht schwierig."

Die Pressesprecherin bestätigt auch, dass es vonseiten der Bürger Beschwerden gibt, dass die Regelungen nicht eingehalten werden. Vermehrt Strafen deswegen habe man jedoch seitens der zuständigen Behörde bislang nicht ausgestellt.

Schlechte personelle Situation beim KOD

Das hat einen einfachen Grund: "Die Vielzahl an zu überprüfenden öffentlichen und privaten Örtlichkeiten – allein rund 400 Gaststättenbetriebe in VS –, sowie die anderweitige Auftragslage, lassen eine flächendeckende – und häufig nicht einmal eine stichprobenhafte – Kontrolle nicht zu." Mit der personellen Situation des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sei dies nicht leistbar.

Das hatte die Verwaltung in der Vergangenheit bereits mehrfach betont und auch am kommenden Dienstag im Gemeinderat soll die Personaldecke, die nach Angaben der Stadtverwaltung im Vergleich mit anderen Städten in Baden-Württemberg als deutlich unterdurchschnittlich zu bezeichnen ist, thematisiert werden.

Auf verdeckte Kontrollen wird verzichtet

Hinzu komme, dass der KOD nicht nur die 3G-Regelung überprüfen müssen, sondern "im Rahmen seiner regelmäßigen Streifengänge als auch anlassbezogen die Einhaltung der unterschiedlichen Corona-Verordnung" kontrollieren müsse.

Auf verdeckte Kontrollen wie beispielsweise bei den Testkäufen im Rahmen der unerlaubten Alkoholabgabe an Jugendliche, welche die Pressesprecherin als "im Grunde einzig wirksame Prüfmöglichkeit" ansieht, verzichte man. Diese war in der Vergangenheit angewendet worden, nachdem laut Brunner "offene Kontrollen keine nachhaltige Wirkung erzielt hatten".

Aufgrund der darauffolgenden Kritik, so war das Vorgehen als "Spitzelei" und "Stasi-Methoden" bezeichnet worden, habe man diese Art der Überprüfung eingestellt. Brunner: "Seitdem wurden keine verdeckten Kontrollen mehr vorgenommen."