So setzen Unternehmen in St. Georgen die Regel um

4 Seit Mittwoch brauchen Arbeitnehmer, der an ihrem Platz im Unternehmen arbeiten wollen und weder geimpft noch genesen sind, ein negatives Schnelltestergebnis. Foto: Balk

Vergangene Woche beschlossen, seit Mittwoch in Kraft: Die 3G-Regel gilt nun auch am Arbeitsplatz. Aber wie kommt das bei Unternehmen in St. Georgen an? Und wie wird die Regelung umgesetzt? Eine Nachfrage zeigt: 3G fordert heraus, wird aber allgemein begrüßt.















St. Georgen - Wer an seinem Arbeitsplatz im Unternehmen arbeiten will oder muss, muss dafür seit Mittwoch die 3G-Regel erfüllen. Für diejenigen, sie weder geimpft noch genesen sind, bedeutet das: Täglich muss der Nachweis über ein negatives Schnelltestergebnis erbracht werden. Da kommt auf Arbeitnehmer und -geber eine Menge Arbeit zu. Wie wird die Regel in der Praxis umgesetzt? Fünf St. Georgener Unternehmen geben einen Einblick.