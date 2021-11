So setzen Firmen im Raum Horb die neuen Corona-Regeln um

3G am Arbeitsplatz

3G, Tests und Homeoffice. Es ist beschlossene Sache. Seit Mittwoch gelten neue Regeln am Arbeitsplatz. Wie Firmen aus dem Kreis das verschärfte Infektionsschutzgesetz umsetzen.















Horb/Region - Bosch Rexroth in Horb arbeite daran, die bundesweite 3G-Regelung am Arbeitsplatz – also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete – "konsequent und pragmatisch" umzusetzen, teilt Unternehmenssprecher Jan Saeger auf Anfrage unserer Redaktion mit.