3D-Modell: Freiburger Forscher entwickeln neue Animation des Herzens

Das Universitätsklinikum Freiburg hat eine neue Animation des schlagenden Herzens erstellt. Sie behebe laut Klinikum Fehler bisheriger Darstellungen.
Nach Kenntnis des Universitätsklinikums Freiburg (UKF) ist es die erste schematische 3D-Animation, die Aufbau und Bewegung des Herzens anatomisch und zeitlich richtig zusammenführt. Sie zeigt: Das Herz drückt Blut in den Körper und saugt zugleich Blut aus den Venen an, ohne seine Gesamtgröße wesentlich zu verändern. Das könne Ärzten, Forscher und Studenten helfen, Herzfunktion und Herzerkrankungen besser zu verstehen und zu erklären, teilt das UKF mit.