Mit zehn Aktiven und zwölf Starts konnte der Schützenverein Ebhausen bei der 3D-Landesmeisterschaft in Murrhardt unter rund 190 Startern eine der größten Abordnungen stellen. Mit vier Podestplätzen und sechs Platzierungen zwischen vier und sieben gestalteten sich die zwei Tage aus Ebhäuser Sicht sehr erfolgreich.

Stefan Werner holt Gold

Am ersten Wettkampftag waren für den SVE mit dem traditionellen Bogen drei Aktive auf dem Parcours. Stefan Werner holte sich damit in der Masterklasse mit starken 371 Ringen die Goldmedaille. Tamara Weinaug kam bei den Damen mit 191 Ringen auf den sechsten Platz, Thorsten Brunner (214) landete bei den Herren auf Rang 14.

Am zweiten Tag konnte der SVE bei den Klassen Blankbogen und Langbogen neun Leute in den Parcours schicken, wobei Thorsten Brunner und Tamara Weinaug nach ihrem Auftritt am ersten Tag auch noch mit dem Langbogen an den Start gingen. In der Masterklasse holte Holger Runft Bronze mit 306 Ringen. Bei den Damen lieferten sich Vanessa Bisswang und Tamara Weinaug ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende landeten beide gleichauf bei 195 Ringen und so mussten die erzielten Elfer-Treffer entscheiden. Vanessa Bisswang hatte davon drei und gewann damit Bronze, Tamara Weinaug mit zwei Elfern landete hauchdünn dahinter auf Platz vier.

Albrecht Meyer (207) und Helmut Spathelf (197) kamen bei den Senioren auf die Plätze fünf und sechs. Bei den Herren kamen Jürgen Niemand (196) und Thorsten Brunner (153) auf Rang sechs und sieben.

Mit dem Blankbogen holte sich Mattis Hausdorf bei den Schülern mit 227 Ringen die Silbermedaille. Pirmin Hausdorf landete in der Masterklasse auf Rang 23.