3D-Bogenschießen: Drei Goldmedaillen gehen in den Kreis Calw

Mit neun Aktiven und 13 Starts konnte der SV Ebhausen bei der Landesmeisterschaft der 3D-Bogenschützen in Bad Waldsee unter rund 200 Teilnehmern antreten. Am ersten Wettkampftag waren für den SVE mit dem traditionellen Bogen fünf Aktive auf dem Parcours. In dieser Klasse muss das Bogen-Mittelteil im Gegensatz zum Blankbogen aus Holz sein. Am zweiten Tag waren dann mit dem Langbogen nochmals sieben Starter (vier mit Doppelstart) aus Ebhausen und einer mit dem Blankbogen dabei. Beim Langbogen darf grundsätzlich nur mit Holzpfeilen geschossen werden. Am Ende gab es für die Ebhäuser sechs Podestplätze – zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Silber für Tamara Weinaug Mit dem Langbogen gab es erste Plätze für Holger Runft (333 Ringe) in der Masterklasse und für Vanessa Bisswang (235) in der Damenklasse, dazu Platz zwei bei den Damen für Tamara Weinaug (146) und Platz drei für Helmut Spathelf (228) bei den Senioren. Beim traditionellen Bogen belegte in der Damenklasse Vanessa Bisswang (292) den zweiten Platz und in der Masterklasse landete Alexander Rotheneder mit 359 Ringen auf dem dritten Platz.

Eine weitere Goldmedaille in den Kreis Calw holte Monika Kohlmann vom BSC Schömberg. Sie kam mit dem Langbogen in der Masterklasse auf 288 Ringe.

Intuitiv schießen

Beim 3D-Schießen geht es darum, auf einem Parcours in Wald und Flur Tiernachbildungen mit Pfeil und Bogen möglichst genau zu treffen. Dabei gibt es bei den 24 Zielen Bergauf- und Bergab-Schüsse. Auf jedes Ziel werden zwei Pfeile geschossen und für Treffer gibt es je nach Lage elf, zehn, acht oder fünf Punkte. Die Entfernungen vom Abschusspflock zum Ziel sind nicht angegeben. Man muss also die Distanz schätzen oder intuitiv schießen.

Jetzt muss nur noch abgewartet werde, wer sich für die anschließende deutsche Meisterschaft Ende August in Neustrelitz qualifiziert hat.