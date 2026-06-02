3D-Bogenschießen: Drei Goldmedaillen gehen in den Kreis Calw

Bei der Landesmeisterschaft landen die 3D-Bogenschützen aus dem Kreis Calw mehrfach auf Podest.
Mit neun Aktiven und 13 Starts konnte der SV Ebhausen bei der Landesmeisterschaft der 3D-Bogenschützen in Bad Waldsee unter rund 200 Teilnehmern antreten. Am ersten Wettkampftag waren für den SVE mit dem traditionellen Bogen fünf Aktive auf dem Parcours. In dieser Klasse muss das Bogen-Mittelteil im Gegensatz zum Blankbogen aus Holz sein. Am zweiten Tag waren dann mit dem Langbogen nochmals sieben Starter (vier mit Doppelstart) aus Ebhausen und einer mit dem Blankbogen dabei. Beim Langbogen darf grundsätzlich nur mit Holzpfeilen geschossen werden. Am Ende gab es für die Ebhäuser sechs Podestplätze – zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen.