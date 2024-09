Der mehrsprachige Guide bewirbt die vielen kulinarischen Angebote der trinationalen Region am Oberrhein: Er führt die Restaurants, die bereits in den Guides Michelin in Deutschland, Frankreich und der Schweiz aufgeführt sind, in einem einzigen Nachschlagewerk zusammen.

In der Region am Oberrhein gibt es eine einzigartige Dichte an Restaurants, die herausragende kulinarische Qualität anbieten. Dies soll mit dem neuen trinationalen Guide Michelin künftig verdeutlicht werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Bereits 2013 gab es eine erste Auflage im Rahmen des Interregio-Projekts „Upper Rhine Valley“. Im Vergleich zur ersten Ausgabe ist der neue Guide Michelin Oberrhein komplett digital und kostenfrei zugänglich sowie neben Deutsch und Französisch ebenfalls auf Englisch verfügbar.

Zehn Restaurants aus Freiburg sind gelistet

Der neue Guide enthält alle vom Guide Michelin gelisteten Restaurants im Dreiländereck: 189 in Deutschland, 156 in Frankreich und 52 in der Schweiz. Darunter sind Sterne-Restaurants und Bib-Gourmand-Restaurants, die den Fokus auf Menüs mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Die vom Guide Michelin ausgewählten Restaurants servieren Spezialitäten auf hohem kulinarischem Niveau, heißt es in der Broschüre. In Freiburg zählen dazu neben den vier Ein-Sterne-Restaurants Colombi Restaurant Zirbelstube, Eichhalde, Jacobi und Wolfshöhle die Restaurants Basho An, Drexlers, Hirschen, Kuro Mori, Löwengrube sowie Regional.

Der Guide ist ein Projekt des Expertenausschuss Tourismus der Oberrheinkonferenz (ORK). Der Expertenausschuss Tourismus ist ein trilaterales Gremium, das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz fördert. Projektträger des neuen Guide Michelin Oberrhein ist die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM), Initiator die Oberrheinkonferenz (ORK)