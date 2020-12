39-Jährige kracht bei VS gegen Baum Autofahrerin und Kinder bei Unfall verletzt

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Weshalb die 39-Jährige ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Villingen unter der Rufnummer 07721/6010 entgegen.