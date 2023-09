1 Fabian Hornstein bei einem Lauf in Nepal im Jahr 2022 Foto: Hornstein

Den Kandelhöhenweg in nur einem Tag bewältigen: Der Influencer und Triathlet Fabian Hornstein aus Seewald-Besenfeld im Kreis Freudenstadt stellt sich dieser Herausforderung. Was den Extremsportler antreibt, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.











Was vor Jahren als verrückte Idee unter Freunden begann, soll nun Realität werden: Der Triathlet und Influencer Fabian Hornstein aus Seewald-Besenfeld im Kreis Freudenstadt will am Sonntag, 24. September, gemeinsam mit seinem Kindheitsfreund Benedikt Fischer den 112 Kilometer langen Kandelhöhenweg bis nach Freiburg bestreiten.